Литва допомагає. Пускові установки ЗРК NASAMS доставлені в Україну

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ.

Литва передала Україні дві пускові установки для NASAMS

Литва підтвердила передачу Україні пускових установок для NASAMS.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".

🇱🇹🇺🇦One more delivery from Lithuania has reached Ukrainian soil. NASAMS missile launchers are now in place. @LTU_Army delivered it together with all neccessary equipment and SUV's for NASAMS crew. Gratitude to our ally 🇳🇴Norway for donating a part of the additional equipment. pic.twitter.com/pzvhMX4RQM — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 10, 2023

Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України і закликаємо наших союзників також їх почути, – сказав Анушаускас. Поширити

У червні Агентство оборонних ресурсів при Міноборони Литви підписало контракт із норвезькою компанією Kongsberg на придбання пускових установок NASAMS. Перед переданням установок українські військовослужбовці пройшли комплексну підготовку.

Разом із пусковими установками NASAMS Литва також надала автомобілі з великим пробігом, необхідні для екіпажів ракетних комплексів. Додатковий пакет для обслуговування комплексів надало норвезьке Міноборони.

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні

Загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить уже близько пів мільярда євро.

До видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро

Пошкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard будуть відремонтовані у Литві.

Ремонтні роботи проводитимуться литовськими та німецькими фахівцями.

Подібні реальні завдання дають нам змогу тренувати та підтримувати готовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні, – йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому наголошується, що Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях.

Крім того, у Литві пройшла навчання перша група з 18 механіків Збройних сил України з ремонту гаубиць.