Це добре. Литва відповіла на погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики
Категорія
Політика
Дата публікації

Це добре. Литва відповіла на погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики

Прапор Литви

Влада Литва заявила, що не злякалася нових натяків команди білоруського диктатора Олександра Лукашенка на вторгнення в їхню країну. Ба більше, Вільнюс навіть відшукав у цих заявах позитив.

У Литві прокоментували нові скандальні заяви білоруського режиму

За словами депутата Європейського парламенту від Литви Пятраса Ауштрявічюса, погрози, з якими нещодавно виступив заступник держсекретаря Ради безпеки Павло Муравейко, є доказом того, що санкції Вільнюса дійсно працюють.

Погрози Павла Муравейка "пробити коридор" для транзиту білоруських товарів через Литву свідчать про те, що введені проти Мінська обмеження мають вплив на економічні та фінансові результати державного бюджету Білорусі. Це добре, – заявив Ауштрявічюс.

На переконання депутата, "Мінськ сам по собі, можливо, і не становить військової загрози або ризику”, однак він все-таки виконує накази й примхи Путіна.

Це означає, що Вільнюс повинен бути готовий до різних сценаріїв розвитку події.

Ауштрявічюс також офіційно попередив режим Лукашенка, що будь-які провокації проти Литви одразу отримають жорстку відповідь.

У Литві ми робимо все можливе, зміцнюємо свою обороноздатність. Головне, що є повне партнерство з нашими партнерами і з НАТО, і з Євросоюзу, і це тільки початок. Тому замахнутися взагалі на Захід, а Литва – частина Заходу – це дуже ризиковано, навіть для Александра Григоровича з його генералами тощо. Тому що відповідь була б, я б сказав, непропорційно суворою для тих, хто спробував би це зробити, – зазначив політик.

Що відомо про нові погрози Литві з боку Мінська

Як уже згадувалося раніше, один із представників білоруського режиму Павел Муравейко цинічно пригрозив, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї, – сказав поплічник Лукашенко.

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