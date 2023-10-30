Це добре. Литва відповіла на погрози Білорусі "пробити коридор" до Балтики

Влада Литва заявила, що не злякалася нових натяків команди білоруського диктатора Олександра Лукашенка на вторгнення в їхню країну. Ба більше, Вільнюс навіть відшукав у цих заявах позитив.
У Литві прокоментували нові скандальні заяви білоруського режиму
За словами депутата Європейського парламенту від Литви Пятраса Ауштрявічюса, погрози, з якими нещодавно виступив заступник держсекретаря Ради безпеки Павло Муравейко, є доказом того, що санкції Вільнюса дійсно працюють.
На переконання депутата, "Мінськ сам по собі, можливо, і не становить військової загрози або ризику”, однак він все-таки виконує накази й примхи Путіна.
Це означає, що Вільнюс повинен бути готовий до різних сценаріїв розвитку події.
Ауштрявічюс також офіційно попередив режим Лукашенка, що будь-які провокації проти Литви одразу отримають жорстку відповідь.
Що відомо про нові погрози Литві з боку Мінська
Як уже згадувалося раніше, один із представників білоруського режиму Павел Муравейко цинічно пригрозив, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.
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