Это хорошо. Литва ответила на угрозы Беларуси "пробить коридор" в Балтику

Власти Литва заявили, что не испугались новых намеков команды белорусского диктатора Александра Лукашенко на вторжение в их страну. Более того, Вильнюс даже нашел в этих заявлениях позитив.
В Литве прокомментировали новые скандальные заявления белорусского режима
По словам депутата Европейского парламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, угрозы, с которыми недавно выступил заместитель госсекретаря Совбеза РБ Павел Муравейко, являются доказательством того, что санкции Вильнюса действительно работают.
По убеждению депутата, "Минск сам по себе, возможно, и не представляет военной угрозы или риска", однако он все-таки выполняет приказы и прихоти Путина.
Это означает, что Вильнюс должен быть готов к разным сценариям развития события.
Ауштрявичюс также официально предупредил режим Лукашенко, что любые провокации против Литвы сразу же получат жесткий ответ.
Что известно о новых угрозах Литве со стороны Минска
Как уже упоминалось ранее, один из представителей белорусского режима Павел Муравейко цинично пригрозил, что Минск "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.
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