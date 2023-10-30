Это хорошо. Литва ответила на угрозы Беларуси "пробить коридор" в Балтику
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Политика
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Это хорошо. Литва ответила на угрозы Беларуси "пробить коридор" в Балтику

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Власти Литва заявили, что не испугались новых намеков команды белорусского диктатора Александра Лукашенко на вторжение в их страну. Более того, Вильнюс даже нашел в этих заявлениях позитив.

В Литве прокомментировали новые скандальные заявления белорусского режима

По словам депутата Европейского парламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, угрозы, с которыми недавно выступил заместитель госсекретаря Совбеза РБ Павел Муравейко, являются доказательством того, что санкции Вильнюса действительно работают.

Угрозы Павла Муравейко "пробить коридор" для транзита белорусских товаров через Литву свидетельствуют о том, что введенные против Минска ограничения влияют на экономические и финансовые результаты государственного бюджета Беларуси. Это хорошо, – заявил Ауштрявичюс.

По убеждению депутата, "Минск сам по себе, возможно, и не представляет военной угрозы или риска", однако он все-таки выполняет приказы и прихоти Путина.

Это означает, что Вильнюс должен быть готов к разным сценариям развития события.

Ауштрявичюс также официально предупредил режим Лукашенко, что любые провокации против Литвы сразу же получат жесткий ответ.

В Литве мы делаем все возможное, укрепляем свою обороноспособность. Главное, что полное партнерство с нашими партнерами и с НАТО, и с Евросоюза, и это только начало. Поэтому замахнуться вообще на Запад, а Литва – часть Запада – очень рискованно, даже для Александра Григорьевича с его генералами и т.д. Потому что ответ был бы, я бы сказал, непропорционально строгим для тех, кто попытался бы это сделать, – отметил политик.

Что известно о новых угрозах Литве со стороны Минска

Как уже упоминалось ранее, один из представителей белорусского режима Павел Муравейко цинично пригрозил, что Минск "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики у нас есть все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия, – сказал приспешник Лукашенко.

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