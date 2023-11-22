3 млн боеприпасов от Литвы

22 ноября Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы в соцсети X.

🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today



🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces



Our commitment to assist Ukraine remains unbreakable pic.twitter.com/IkA508EMFL — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 22, 2023

Отмечается, что Литовскими вооруженными силами было доставлено в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.

Также украинская армия получила системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Наша приверженность оказанию помощи Украине остается непоколебимой, – добавили в Минобороны Литвы. Поделиться

Литва помогает Украине

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

10 ноября Литва подтвердила передачу Украине пусковых установок NASAMS.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

Наша поддержка остается важнейшим фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать, – сказал Анушаускас. Поделиться

В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставил норвежский Минобороны.

Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.