Литовские вооруженные силы привезли в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.
3 млн боеприпасов от Литвы
22 ноября Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы в соцсети X.
Отмечается, что Литовскими вооруженными силами было доставлено в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.
Также украинская армия получила системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
Литва помогает Украине
Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.
10 ноября Литва подтвердила передачу Украине пусковых установок NASAMS.
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".
В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.
Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставил норвежский Минобороны.
Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.
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