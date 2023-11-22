Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги

Lithuanian MOD
Боєприпаси

Литовські збройні сили привезли в Україну 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62х51 мм.

3 млн боєприпасів від Литви

Литва 22 листопада доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви у соцмережі X.

Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62х51 мм.

Також українська армія отримала системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Наша прихильність наданню допомоги Україні залишається непохитною, – додали в Міноборони Литви.

Литва допомагає Україні

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва підтвердила передачу Україні пускових установок для NASAMS.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".

Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України і закликаємо наших союзників також їх почути, – сказав Анушаускас.

У червні Агентство оборонних ресурсів при Міноборони Литви підписало контракт із норвезькою компанією Kongsberg на придбання пускових установок NASAMS. Перед переданням установок українські військовослужбовці пройшли комплексну підготовку.

Разом із пусковими установками NASAMS Литва також надала автомобілі з великим пробігом, необхідні для екіпажів ракетних комплексів. Додатковий пакет для обслуговування комплексів надало норвезьке Міноборони.

Вже 17 листопада Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

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NASAMS

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