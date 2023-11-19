Литва будет передавать штрафные средства за несоблюдение санкций на восстановление Украины

Согласно принятой Сеймом Литвы поправке, в Фонд сотрудничества в целях развития для восстановления Украины будут поступать средства от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.

Литва будет штрафовать за уклонение от санкций

Литва будет налагать штрафы за несоблюдение международных и национальных санкций. При этом полученные средства будут перечислены в Фонд сотрудничества с целью развития восстановления Украины.

Об этом сообщает LRT.

За поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи проголосовали 99 членов Сейма при отсутствии голосов против и воздержавшихся.

Согласно принятой поправке, в Фонд будут поступать средства от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.

В поправке уточняется, что эти средства будут использоваться исключительно для поддержки, связанной с восстановлением и реабилитацией Украины после российской агрессии.

Эта поправка будет действовать в течение десяти лет до января 2034 года.

Цель состоит в том, чтобы Литва внесла единый вклад в восстановление Украины и продемонстрировала свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российской агрессии, – заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене. Поделиться

По ее словам, Литва будет принимать меры по содействию восстановлению Украины самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского Союза или на международном уровне.

Согласно Кодексу административных правонарушений, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 до 6 тыс евро.

Европейский союз ввел санкции в отношении 1473 российских и белорусских граждан и 207 юридических лиц. Эти санкции и меры привели к замораживанию активов на сумму 215 млрд евро в странах-членах ЕС, а также к иммобилизации активов Центрального банка России на сумму около 300 млрд евро в ЕС и странах "Большой семерки".

Литва помогает Украине

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

Кроме этого, Вильнюс объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства борьбы с дронами и генераторы.