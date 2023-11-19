Литва передаватиме штрафні кошти за недотримання санкцій на відновлення України
Категорія
Політика
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Литва передаватиме штрафні кошти за недотримання санкцій на відновлення України

Сейм Литви
Джерело:  LRT

Згідно з ухваленою Сеймом Литви поправкою, до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.

Литва штрафуватиме за ухиляння від санкцій

Литва накладатиме штрафи за недотримання міжнародних і національних санкцій. При цьому отримані кошти будуть перераховані до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України.

Про це повідомляє LRT.

За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму за відсутності голосів проти і тих, хто утримався.

Згідно з ухваленою поправкою, до Фонду надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.

У поправці також уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням і реабілітацією України після російської агресії.

Ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.

Мета полягає в тому, щоб Литва зробила єдиний внесок у відновлення України і продемонструвала свою тверду прихильність підтримці України перед обличчям російської агресії, – заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 до 6 тис євро.

Європейський союз запровадив санкції щодо 1473 російських і білоруських громадян і 207 юридичних осіб. Ці санкції та заходи призвели до заморожування активів на суму 215 млрд євро в країнах-членах ЄС, а також до іммобілізації активів Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд євро в ЄС і країнах "Великої сімки".

Литва допомагає Україні

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".

Крім цього Вільнюс оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли засоби боротьби з дронами та генератори.

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