Литва передаватиме штрафні кошти за недотримання санкцій на відновлення України

Згідно з ухваленою Сеймом Литви поправкою, до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.
Литва штрафуватиме за ухиляння від санкцій
Литва накладатиме штрафи за недотримання міжнародних і національних санкцій. При цьому отримані кошти будуть перераховані до Фонду співробітництва з метою розвитку для відновлення України.
Про це повідомляє LRT.
За поправку до Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги проголосували 99 членів Сейму за відсутності голосів проти і тих, хто утримався.
Згідно з ухваленою поправкою, до Фонду надходитимуть кошти від штрафів і конфіскованих активів у разі недотримання міжнародних або національних санкцій.
У поправці також уточнюється, що ці кошти будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням і реабілітацією України після російської агресії.
Ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.
За її словами, Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.
Згідно з Кодексом адміністративних правопорушень, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 до 6 тис євро.
Європейський союз запровадив санкції щодо 1473 російських і білоруських громадян і 207 юридичних осіб. Ці санкції та заходи призвели до заморожування активів на суму 215 млрд євро в країнах-членах ЄС, а також до іммобілізації активів Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд євро в ЄС і країнах "Великої сімки".
Литва допомагає Україні
Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.
10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".
Крім цього Вільнюс оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли засоби боротьби з дронами та генератори.
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