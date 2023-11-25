Ініціатива Grain from Ukraine. Литва виділить Україні ще 2 млн євро
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Ініціатива Grain from Ukraine. Литва виділить Україні ще 2 млн євро

Ingrida Symonyte
Інгріда Шимоніте

Протягом століть Росія змінювала назви, але не характер і методи. Після Голодомору Росія знову намагається використати продовольство як зброю, цього разу шляхом руйнування цивільних портів України, зерносховищ і блокади Чорного моря.

Литва допоможе Україні

Литва виділить ще 2 млн євро на глобальну гуманітарну ініціативу президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте у соцмережі Х.

Протягом століть Росія змінювала назви, але не характер і методи. Майже через століття після Голодомору Росія знову намагається використати продовольство як зброю, цього разу шляхом руйнування цивільних портів України, зерносховищ і блокади Чорного моря, –заявила вона.

Шимоніте заявила, що єдиний спосіб забезпечити продовольчу безпеку і міцний мир у Європі – це допомогти Україні виграти цю війну і якомога швидше перемогти Росію.

На 2-му саміті "Зерно з України" я оголосила, що цього року Литва внесе ще 2 млн євро до цієї глобальної гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського, щоб допомогти пом'якшити загрози продовольчій безпеці, спричинені агресивною війною Росії, –наголосила прем'єр Литви.

Grain from Ukraine

У листопаді 2022 року Зеленський оголосив про ініціативу Grain from Ukraine. У її рамках українське продовольство вирушає до країн Африки та Азії, мешканці яких страждають від голоду.

У липні цього року Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито "невиконання її умов". Кремль також почав обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України. Після цього курсування судів стало ще небезпечнішим.

У серпні Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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