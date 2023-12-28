Литва попереджає про тактичні хитрощі Путіна у війні проти України

Очільник Кремля Володимир Путін імітує бажання розпочати “мирні” перемовини з Україною лише для того, щоб виграти час. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як далі може розвиватися війна Росії проти України

На переконання лідера Литви, якщо ситуація на полі бою не зміниться найближчими місяцями, то Україні та Росія застрягнуть у виснажливій та позиційній війні.

Гітанас Науседа зазначив, що не лише Київ, а й також його партнери розраховували на те, що контрнаступ ЗСУ зможе все кардинально змінити, однак цього не сталося.

Зараз ми повернемося до status quo, війна знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, зрештою, очікуватимуть, поки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну, – прогнозує політик. Поширити

Попри те, що армія РФ буде намагатися прорвати фронт, це не означає, що ЗСУ дадуть можливість окупантам просунутися вглиб країни.

Саме тому ніхто на Заході насправді не розглядає сценарій, в якому Україна може програти війну.

За словами Науседи, Путін, цілком можливо, спробує мобілізувати всі ресурси, які в нього є.

Можливості інших держав більш обмежені, просто тому що вони – демократичні суспільства. Усе це ті фактори, але ще раз повторюю – не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який є невигідним для України", – розмірковує лідер Литви. Поширити

Можливі переговори України та РФ. Рішення ухвалить винятково Київ

Як вважає Гітанас Науседа, розмови та чутки про те, що Путін нібито хоче зупинити війну проти України та готовий до переговорів є лише новими "тактичними хитрощами" диктатора.

Росія скористається цим часом, щоб більш твердо встати на ноги і завдати нового удару з новою силою, – попереджає президент Литви. Поширити

Він також нагадав, що право на переговори належить тільки президенту України Володимиру Зеленському та його команді.

Останнє слово, чи починати переговори, має залишитися за Україною, - підсумував Науседа.