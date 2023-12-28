Литва предупреждает о тактических хитростях Путина в войне против Украины

Глава Кремля Владимир Путин имитирует желание начать мирные переговоры с Украиной только для того, чтобы выиграть время. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как дальше может развиваться война России против Украины

По убеждению лидера Литвы, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшие месяцы, то Украина и Россия застрянут в изнурительной и позиционной войне.

Гитанас Науседа отметил, что не только Киев, но и его партнеры рассчитывали на то, что контрнаступление ВСУ сможет все кардинально изменить, однако этого не произошло.

Сейчас мы вернемся к status quo, война снова будет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, будут ожидать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну, – прогнозирует политик. Поделиться

Несмотря на то, что армия РФ будет пытаться прорвать фронт, это не значит, что ВСУ позволят оккупантам продвинуться вглубь страны.

Именно поэтому никто на Западе не рассматривает сценарий, в котором Украина может проиграть войну.

По словам Науседы, Путин, вполне возможно, попытается мобилизовать все имеющиеся у него ресурсы.

Возможности других государств более ограничены, просто потому, что они – демократические общества… Но еще раз повторяю - речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины, - рассуждает лидеры Литвы. Поделиться

Возможные переговоры Украины и РФ. Решение примет исключительно Киев

Как считает Гитанас Науседа, разговоры и слухи о том, что Путин якобы хочет остановить войну против Украины и готов к переговорам всего лишь новые "тактические хитрости" диктатора.

Россия воспользуется этим временем, чтобы твердее встать на ноги и нанести новый удар с новой силой, – предупреждает президент Литвы. Поделиться

Он также напомнил, что право на переговоры принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.