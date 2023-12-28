Литва предупреждает о тактических хитростях Путина в войне против Украины

Глава Кремля Владимир Путин имитирует желание начать мирные переговоры с Украиной только для того, чтобы выиграть время. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Как дальше может развиваться война России против Украины
По убеждению лидера Литвы, если ситуация на поле боя не изменится в ближайшие месяцы, то Украина и Россия застрянут в изнурительной и позиционной войне.
Гитанас Науседа отметил, что не только Киев, но и его партнеры рассчитывали на то, что контрнаступление ВСУ сможет все кардинально изменить, однако этого не произошло.
Несмотря на то, что армия РФ будет пытаться прорвать фронт, это не значит, что ВСУ позволят оккупантам продвинуться вглубь страны.
Именно поэтому никто на Западе не рассматривает сценарий, в котором Украина может проиграть войну.
По словам Науседы, Путин, вполне возможно, попытается мобилизовать все имеющиеся у него ресурсы.
Возможные переговоры Украины и РФ. Решение примет исключительно Киев
Как считает Гитанас Науседа, разговоры и слухи о том, что Путин якобы хочет остановить войну против Украины и готов к переговорам всего лишь новые "тактические хитрости" диктатора.
Он также напомнил, что право на переговоры принадлежит только президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.
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