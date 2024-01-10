Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины в 200 млн евро

Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн. евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.
Что известно о новой помощи Украине от Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро.
По словам президента Литвы, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М577.
В частности, Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.
Визит Зеленского в Литву
Сегодня, 10 января, президент Украины прибыл с визитом в Литву. Он планирует провести переговоры с президентом, премьер-министром, спикером сейма Литвы. В частности, ожидается встреча с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Среди главных тем переговоров:
безопасность;
интеграции в ЕС и НАТО;
сотрудничество в области РЭБ и дрони;
дальнейшая координация европейской поддержки.
Также ожидается визит президента в Латвию и Эстонию.
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