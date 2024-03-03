Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність, - заявив глава МЗС Литви.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російського дрону у дев’ятиповерхівку в Одесі.

Через цю злочинну атаку окупаційної армії РФ загинуло 12 людей, серед яких багато дітей.

Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти, - підкреслив глава ОВА.

Кіпер додав, що серед загиблих внаслідок атаки російського дрону дітей 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким.

Під завалами також було знайдено 8-річну сестру Сергія Злату.

Рятувальники зараз деблокують їхні тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України, - зазначив глава ОВА.

Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар - 8 безпілотників були запущені з акваторії Чорного моря.

Один з них під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок, один під’їзд майже повністю зруйновано.

Вранці 3 березня було відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей - два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою.