Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Росія має негайно відчути наслідки за ганебну та злочинну атаку дроном по житловому будинку в Одесі, що спричинило загибель щонайменше дванадцяти людей, серед яких чимало дітей.
Росія має негайно відповісти за злочинну атаку по будинку в Одесі
Що відомо про наслідки злочинної атаки армії РФ дроном по багатоповерхівці в Одесі
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російського дрону у дев’ятиповерхівку в Одесі.
Через цю злочинну атаку окупаційної армії РФ загинуло 12 людей, серед яких багато дітей.
Кіпер додав, що серед загиблих внаслідок атаки російського дрону дітей 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.
Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким.
Під завалами також було знайдено 8-річну сестру Сергія Злату.
Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар - 8 безпілотників були запущені з акваторії Чорного моря.
Один з них під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок, один під’їзд майже повністю зруйновано.
Вранці 3 березня було відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей - два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою.
Стало відомо, що серед загиблих - родина військових з 7-місячною донькою.
3 березня, під завалами разом з мамою знайшли 7-місячне немовля - дружину та доньку 40-річного чоловіка, якого мертвим витягли з-під руїн напередодні.
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