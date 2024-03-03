Атака дронів РФ. В Одесі під завалами будинку знайшли тіло 10-річного хлопчика

Збільшилася кількість жертв після нічної атаки російськими безпілотниками по житловому будинку. Знайдено тіло хлопчика.

В Одесі Росія вбила ще одну дитину

Ввечері 3 березня стало відомо про же одну жертву росіської атаки на Одесу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким.

Сергійко став 11-им українцем, якого вбила атака дронів РФ на Одесу.

Це син Тетяни Кравець та братик семимісячної Вікторії, які загинули вчора у тому ж будинку. Сестричку Сергійка, 8-річну Злату, досі шукають під завалами.

ОНОВЛЕНО. О 19.18 стало відомо про ще одну загиблу дитину. Тіло сестри Сергія, Злати, деблокують з-під завалів.

Атака по Одесі: що відомо

Під час розбору завалів в Одесі зранку 3 березня поряд з тілом жінки знайшли тіло немовляти. Кількість загиблих внаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку зросла до 10.

У ніч на 2 березня російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку.

Відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості.

Пошуково-рятувальна операція триває.

3 березня в Одесі та області оголошено жалобу за загиблими.