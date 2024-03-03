Атака дронов РФ. В Одессе под завалами дома обнаружили тело 10-летнего мальчика

Увеличилось количество жертв после ночной атаки российскими беспилотниками по жилому дому. Найдено тело мальчика.

В Одессе Россия убила еще одного ребенка

Вечером 3 марта стало известно об одной жертве российской атаки в Одессу.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким.

Сережа стал 11-м украинцем, которого убила атака дронов РФ по Одессе.

Это сын Татьяны Кравец и брат семимесячной Виктории, погибших вчера в том же доме. Сестричку Сережу, 8-летнюю Злату, до сих пор ищут под завалами.

ОНОВЛЕНО. В 19.18 стало известно об еще одном погибшем ребенке. Тело сестры Сергея, Златы, деблокируют из-под завалов.

Атака по Одессе: что известно

Во время разбора завалов в Одессе утром 3 марта рядом с телом женщины обнаружили тело младенца. Число погибших в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку возросло до 10.

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

3 марта в Одессе и области объявлен траур по погибшим.