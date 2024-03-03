Атака дронов РФ. В Одессе под завалами дома обнаружили тело 10-летнего мальчика

Увеличилось количество жертв после ночной атаки российскими беспилотниками по жилому дому. Найдено тело мальчика.
В Одессе Россия убила еще одного ребенка
Вечером 3 марта стало известно об одной жертве российской атаки в Одессу.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким.
Сережа стал 11-м украинцем, которого убила атака дронов РФ по Одессе.
Это сын Татьяны Кравец и брат семимесячной Виктории, погибших вчера в том же доме. Сестричку Сережу, 8-летнюю Злату, до сих пор ищут под завалами.
ОНОВЛЕНО. В 19.18 стало известно об еще одном погибшем ребенке. Тело сестры Сергея, Златы, деблокируют из-под завалов.
Атака по Одессе: что известно
Во время разбора завалов в Одессе утром 3 марта рядом с телом женщины обнаружили тело младенца. Число погибших в результате попадания российского беспилотника в многоэтажку возросло до 10.
В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.
Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
3 марта в Одессе и области объявлен траур по погибшим.
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