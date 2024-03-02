Атака РФ по Одессе. Под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Одессе. Под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего

ДСНС Украины
Одесса
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В Одессе продолжается спасательная операция в результате атаки российского ударного дрона. Под завалами многоэтажки обнаружено тело восьмого погибшего человека.

В Одессе продолжается спасательная операция

ГСЧС сообщает, что на месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.

Ранее спасатели сообщили, что деблокировали тела мамы с трехмесячным ребёнком. Также деблокировали тело 3-летнего ребенка.

Атака по Одессе: что известно

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Среди погибших двое детей. Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

3 марта в Одессе и области объявлен траур.

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