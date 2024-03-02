Атака РФ по Одессе. Под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего

В Одессе продолжается спасательная операция в результате атаки российского ударного дрона. Под завалами многоэтажки обнаружено тело восьмого погибшего человека.

В Одессе продолжается спасательная операция

ГСЧС сообщает, что на месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека.

Ранее спасатели сообщили, что деблокировали тела мамы с трехмесячным ребёнком. Также деблокировали тело 3-летнего ребенка.

Атака по Одессе: что известно

В ночь на 2 марта российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

Среди погибших двое детей. Известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

3 марта в Одессе и области объявлен траур.