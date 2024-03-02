Спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенной в результате атаки дрона преступной армии РФ девятиэтажки в Одессе тела матери с трехмесячным ребенком.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по девятиэтажке в Одессе
Отмечается, что общее число погибших уже возросло до 7 человек.
Перед этим представители Одесской областной прокуратуры отметили, что из-под завалов извлекли тело мужчины 1969 г. р.
Также стало известно, что спасатель при разборе завалов получил ушиб мягких тканей правой кости, состояние - легкое. От госпитализации отказался.
Между тем руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов достали тело женщины.
Что известно об атаке дрона армии РФ по жилому дому в Одессе
По информации представителей ГСЧС, среди пяти погибших в результате атаки БПЛА оккупационной армии РФ есть ребенок.
Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.
По словам спикера ГСЧС в Одесской области, под завалами частично разрушенной девятиэтажки могут оставаться 10-12 человек.
По словам генпрокурора Андрея Костина, преступная армия РФ целенаправленно атаковала жилой дом в Одессе.
Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных или стратегических объектов.
По его словам, политика террора, совершаемого преступной армией РФ в Украине, руководствуется непосредственно Кремлем.
Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.
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