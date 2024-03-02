Спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенной в результате атаки дрона преступной армии РФ девятиэтажки в Одессе тела матери с трехмесячным ребенком.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по девятиэтажке в Одессе

Отмечается, что общее число погибших уже возросло до 7 человек.

Число погибших в результате ночной российской атаки возросло до шести. Также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек. Боль, которую невозможно описать… Мы продолжаем работать, - отмечают представители ГСЧС. Поделиться

Перед этим представители Одесской областной прокуратуры отметили, что из-под завалов извлекли тело мужчины 1969 г. р.

Также стало известно, что спасатель при разборе завалов получил ушиб мягких тканей правой кости, состояние - легкое. От госпитализации отказался.

Между тем руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов достали тело женщины.

Что известно об атаке дрона армии РФ по жилому дому в Одессе

По информации представителей ГСЧС, среди пяти погибших в результате атаки БПЛА оккупационной армии РФ есть ребенок.

Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.

По словам спикера ГСЧС в Одесской области, под завалами частично разрушенной девятиэтажки могут оставаться 10-12 человек.

По словам генпрокурора Андрея Костина, преступная армия РФ целенаправленно атаковала жилой дом в Одессе.

Он подчеркнул, что рядом не было никаких военных или стратегических объектов.

По его словам, политика террора, совершаемого преступной армией РФ в Украине, руководствуется непосредственно Кремлем.

Он подчеркнул, что Украине до сих пор нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы обезопасить гражданское население.