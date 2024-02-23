Армия РФ ударила дронами по Одессе. Есть пострадавшие

Вечером 23 февраля российская армия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате "прилетов" занялся пожар, есть пострадавшие.
Россия запустила по Одессе дроны
Российские оккупанты 23 февраля вечером ударили дроном по жилому дому в Одессе. Два человека пострадали, они в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Кипер рассказал, что россияне уже вторую ночь подряд бьют по Одесской области ударными беспилотниками.
По его словам, на месте работают все соответствующие службы.
В Одессе объявили воздушную тревогу
23 февраля вечером российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине.
По информации воздушных сил, вражеские беспилотники, в частности, фиксировали в Одесской области.
В 21:43 военные предупреждали о "Шахеде" над Одессой. Местных жителей призывали находиться в укрытиях.
Последствия атаки в Одесской области
Россия атаковала Одесскую область в ночь на 23 февраля дронами Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. Силы ПВО сбили 9 дронов, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
По данным ОВА, один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.
Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.
Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены.
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