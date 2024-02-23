Армия РФ ударила дронами по Одессе. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила дронами по Одессе. Есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Дроны
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Вечером 23 февраля российская армия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате "прилетов" занялся пожар, есть пострадавшие.

Россия запустила по Одессе дроны

Российские оккупанты 23 февраля вечером ударили дроном по жилому дому в Одессе. Два человека пострадали, они в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Кипер рассказал, что россияне уже вторую ночь подряд бьют по Одесской области ударными беспилотниками.

В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока что известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

Поисковые работы и тушение пожара продолжаются. Под завалами могут находиться люди.

В Одессе объявили воздушную тревогу

23 февраля вечером российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине.

По информации воздушных сил, вражеские беспилотники, в частности, фиксировали в Одесской области.

В 21:43 военные предупреждали о "Шахеде" над Одессой. Местных жителей призывали находиться в укрытиях.

Последствия атаки в Одесской области

Россия атаковала Одесскую область в ночь на 23 февраля дронами Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. Силы ПВО сбили 9 дронов, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

По данным ОВА, один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы. Вспыхнул пожар.

Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены.

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