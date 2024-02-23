Армія РФ ударила дронами по Одесі. Є постраждалі

Увечері 23 лютого російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок “прильотів” зайнялася пожежа, є постраждалі.

Росія запустила по Одесі дрони

Російські окупанти 23 лютого ввечері ударили дроном по житловому будинку в Одесі. Двоє людей постраждали, вони у тяжкому стані.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Кіпер розповів, що росіяни вже другу ніч поспіль б'ють по Одеській області ударними безпілотниками.

У результаті ворожих обстрілів виникло руйнування з подальшим займанням житлового будинку в Одесі. Поки що відомо про двох постраждалих. Поранених у тяжкому стані доставлено до лікарні. Олег Кіпер Голова Одеської ОВА

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Пошукові роботи та гасіння пожежі продовжуються. Під завалами можуть бути люди. Поширити

У Одесі оголосили повітряну тривогу

23 лютого увечері російські окупанти вчергове запустили ударні дрони по Україні.

За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники, зокрема, фіксували в Одеській області.

О 21:43 військові попереджали про "Шахед" над Одесою. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

Наслідки атаки в Одеській області

Росія атакувала Одеську область у ніч проти 23 лютого дронами Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П і Х-22. Сили ППО збили 9 дронів, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

За даними ОВА, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.

З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.