Армія РФ ударила дронами по Одесі. Є постраждалі

Увечері 23 лютого російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок “прильотів” зайнялася пожежа, є постраждалі.
Росія запустила по Одесі дрони
Російські окупанти 23 лютого ввечері ударили дроном по житловому будинку в Одесі. Двоє людей постраждали, вони у тяжкому стані.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Кіпер розповів, що росіяни вже другу ніч поспіль б'ють по Одеській області ударними безпілотниками.
За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.
У Одесі оголосили повітряну тривогу
23 лютого увечері російські окупанти вчергове запустили ударні дрони по Україні.
За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники, зокрема, фіксували в Одеській області.
О 21:43 військові попереджали про "Шахед" над Одесою. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.
Наслідки атаки в Одеській області
Росія атакувала Одеську область у ніч проти 23 лютого дронами Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П і Х-22. Сили ППО збили 9 дронів, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
За даними ОВА, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.
З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено.
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