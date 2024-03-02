З-під завалів зруйнованого РФ будинку в Одесі дістали тіла матері та тримісячної дитини
Категорія
Україна
Дата публікації

З-під завалів зруйнованого РФ будинку в Одесі дістали тіла матері та тримісячної дитини

Армія РФ атакувала будинок в Одесі
Джерело:  online.ua

Рятувальники дістали з під завалів частково зруйнованої внаслідок атаки дрона злочинної армії РФ дев'ятиповерхівки в Одесі тіла матері з тримісячною дитиною. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по дев’ятиповерхівці в Одесі

Зазначається, що загальна кількість загиблих вже зросла до 7 осіб.

Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести. Також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей. Біль, яку неможливо описати… Ми продовжуємо працювати, - зазначають представники ДСНС.

Перед цим представники Одеської обласної прокуратури зазначили, що з-під завалів дістали тіло чоловіка 1969 р. н.

Також стало відомо, що рятувальник під час розбору завалів отримав забій м’яких тканин правої кісті, стан - легкий. Від госпіталізації відмовився.

Між тим керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з під завалів дістали тіло жінки.

Що відомо про атаку дрона армії РФ по житловому будинку в Одесі

За інформацією представників ДСНС, серед п’ятьох загиблих внаслідок атаки БпЛА окупаційної армії РФ є дитина.

Постраждали вісім осіб, зокрема, дитина. Врятовано п'ять осіб.

За словами речниці ДСНС в Одеській області, під завалами частково зруйнованої дев’ятиповерхівки можуть залишатись 10-12 людей.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, злочинна армія РФ цілеспрямовано атакувала житловий будинок в Одесі.

Він підкреслив, що поряд не було жодних військових або стратегічних об’єктів.

За його словами, політика терору, який чинить злочинна армія РФ в Україні, керується безпосередньо Кремлем.

Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.

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