Атака РФ на Одесу. Зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Одесу. Зросла кількість загиблих

ДСНС України
обстріл

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на суботу загинуло троє людей.

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі зросла

Одещина... Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, їхні дані встановлюють правоохоронці, — йдеться в повідомленні МВС.

На місці ворожої атаки продовжують працювати профільні служби.

Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, — говориться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

За словами голови ОВА, пошуково-рятувальна операція продовжується.

Як пише пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на рівні першого поверху, під завалами було виявлено тіло загиблої дитини.

Згідно з даними Одеської міської ради, дитині на момент загибелі було три місяці. Водночас Офіс генерального прокурора стверджує, що вік дитини — від 3 до 5 років.

Станом на 11:08 відомо про:

  • 3 загиблих;

  • 8 постраждалих;

  • 5 врятованих, серед яких одна дитина.

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Категорія
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