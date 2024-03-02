Атака РФ на Одесу. Зросла кількість загиблих

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на суботу загинуло троє людей.

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі зросла

Одещина... Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, їхні дані встановлюють правоохоронці, — йдеться в повідомленні МВС. Поширити

На місці ворожої атаки продовжують працювати профільні служби.

Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, — говориться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера. Поширити

За словами голови ОВА, пошуково-рятувальна операція продовжується.

Як пише пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на рівні першого поверху, під завалами було виявлено тіло загиблої дитини.

Згідно з даними Одеської міської ради, дитині на момент загибелі було три місяці. Водночас Офіс генерального прокурора стверджує, що вік дитини — від 3 до 5 років.

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