Атака РФ на Одесу. Зросла кількість загиблих

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на суботу загинуло троє людей.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі зросла
На місці ворожої атаки продовжують працювати профільні служби.
Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.
В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини
За словами голови ОВА, пошуково-рятувальна операція продовжується.
Як пише пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на рівні першого поверху, під завалами було виявлено тіло загиблої дитини.
Згідно з даними Одеської міської ради, дитині на момент загибелі було три місяці. Водночас Офіс генерального прокурора стверджує, що вік дитини — від 3 до 5 років.
Станом на 11:08 відомо про:
3 загиблих;
8 постраждалих;
5 врятованих, серед яких одна дитина.
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