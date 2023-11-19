Бізнесмен намагався дати хабар командувачу ОСУВ «Одеса», його затримано — НАБУ

200 тис грн хабаря пропонував Едуарду Москальову за “вирішення питання” підприємець з півдня України. Підозрюваного затримано на гарячому.

Хабар командувачу ОСУВ “Одеса”: що відомо

Правоохоронці затримали бізнесмена, який хотів підкупити командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Наразі цю посаду обіймає Едуард Москальов.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у Facebook.

Підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тис грн, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Однак Москальов звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.

Попередня кваліфікація дій підприємця – ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Викривач корупції в Україні вперше отримає винагороду

Вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу у корупційній справі.

Вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис 950 грн. Поширити

2 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

ВАКС визнав його винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди.

Згідно з угодою, обвинуваченого звільнили від 5 років ув’язнення і призначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Водночас обвинувачений взяв на себе обов'язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 млн грн на підтримку ЗСУ.

Також суд застосував спецконфіскацію на користь держави у розмірі 6 млн дол. Повідомляється, що з них 5 млн 950 тис дол уже передали на підтримку ЗСУ та ще 50 тис дол перерахують до бюджету згідно з цим вироком.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

ВАКС не називає імені викривача, але, за даними журналістів, йдеться про Євгена Шевченка.

Про винагороду викривачу повідомив і сам Шевченко.

Враховуючи, що викриття злочину відбулась три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то у підсумку я маю отримати не 500 тис дол, а "лише" 350 тис дол (13,3 млн грн), що, звісно, теж дуже непогано, − написав Шевченко. Поширити

Він також додав, що наразі розмірковує над тим, щоб "підготувати освітній курс для майбутніх викривачів, які зможуть не тільки допомагати країні нищити корупційну наволоч, а й при цьому ще дуже пристойно заробляти".