Бизнесмен пытался дать взятку командующему ОСУВ «Одесса», он задержан — НАБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Бизнесмен пытался дать взятку командующему ОСУВ «Одесса», он задержан — НАБУ

НАБУ
НАБУ
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200 тыс грн взятки предлагал Эдуарду Москалеву за "решение вопроса" предприниматель с юга Украины. Подозреваемый задержан с поличным.

Взятка командующему ОСУВ "Одесса": что известно

Правоохранители задержали бизнесмена, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". В настоящее время этот пост занимает Эдуард Москалев.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в Facebook.

Предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тыс грн, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на отлов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Однако Москалев обратился к стражам порядка. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.

Предварительная квалификация действий предпринимателя – ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Обличитель коррупции в Украине впервые получит вознаграждение

Высший антикоррупционный суд впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю по коррупционному делу.

Впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс 950 грн.

2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.

Согласно соглашению, обвиняемого освободили от 5 лет тюрьмы и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года.

В то же время обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку ВСУ.

Также суд применил спецконфискацию в пользу государства в размере 6 млн долл. Сообщается, что из них 5 млн 950 тыс долл уже передали в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долл перечислят в бюджет согласно этому приговору.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

ВАКС не называет имени обличителя, но, по данным журналистов, речь идет о Евгении Шевченко.

О вознаграждении обличителю сообщил и сам Шевченко.

Учитывая, что разоблачение преступления состоялось три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не 500 тыс долл, а "лишь" 350 тыс долл (13,3 млн грн), что, конечно, тоже очень неплохо, – написал Шевченко.

Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".

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