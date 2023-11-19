Бизнесмен пытался дать взятку командующему ОСУВ «Одесса», он задержан — НАБУ

200 тыс грн взятки предлагал Эдуарду Москалеву за "решение вопроса" предприниматель с юга Украины. Подозреваемый задержан с поличным.
Взятка командующему ОСУВ "Одесса": что известно
Правоохранители задержали бизнесмена, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". В настоящее время этот пост занимает Эдуард Москалев.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в Facebook.
Предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тыс грн, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на отлов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
Однако Москалев обратился к стражам порядка. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.
Предварительная квалификация действий предпринимателя – ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Обличитель коррупции в Украине впервые получит вознаграждение
Высший антикоррупционный суд впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю по коррупционному делу.
2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.
ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.
Согласно соглашению, обвиняемого освободили от 5 лет тюрьмы и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года.
В то же время обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн в поддержку ВСУ.
Также суд применил спецконфискацию в пользу государства в размере 6 млн долл. Сообщается, что из них 5 млн 950 тыс долл уже передали в поддержку ВСУ и еще 50 тыс долл перечислят в бюджет согласно этому приговору.
Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.
ВАКС не называет имени обличителя, но, по данным журналистов, речь идет о Евгении Шевченко.
О вознаграждении обличителю сообщил и сам Шевченко.
Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".
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