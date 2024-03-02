Атака РФ в Одессу. Выросло количество погибших

В Одессе в результате атаки российских беспилотников в ночь на субботу погибли три человека.

Число погибших в результате вражеской атаки БПЛа в Одессе возросло

Одесщина... В результате обстрела погибли 3 человека, их данные устанавливают правоохранители, — говорится в сообщении МВД. Поделиться

На месте вражеской атаки продолжают работать профильные службы.

Как сообщалось, спасатели обнаружили одного погибшего во время ликвидации пожара на объекте гражданской инфраструктуры в Одессе, возникшего в результате атаки в ночь на пятницу российских войск беспилотниками, сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

В Одессе из-под завалов извлекли тело ребенка

Число жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только спасатели деблокировали из-под завалов тело человека, — говорится в сообщении главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера. Поделиться

По словам главы ОВА, поисково-спасательная операция продолжается.

Как пишет пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на уровне первого этажа, под завалами было обнаружено тело погибшего ребенка.

Согласно данным Одесского городского совета, ребенку на момент гибели было три месяца. В то же время Офис генерального прокурора утверждает, что возраст ребенка — от 3 до 5 лет.

По состоянию на 11:08 известно о: