В Одесі вже стало відомо про п'ятьох загиблих внаслідок атаки дрона злочинної армії РФ по житловому будинку. Рятувальники витягли з під завалів тіло ще одного загиблого.
Що відомо про наслідки атаки дрона армії РФ по будинку в Одесі
За інформацією представників ДСНС, серед п’ятьох загиблих внаслідок атаки БпЛА окупаційної армії РФ є дитина.
Постраждали вісім осіб, зокрема, дитина. Врятовано п'ять осіб.
За словами речниці ДСНС в Одеській області, під завалами частково зруйнованої дев’ятиповерхівки можуть залишатись 10-12 людей.
Що кажуть в Офісі генпрокурора
За словами генпрокурора Андрія Костіна, злочинна армія РФ цілеспрямовано атакувала житловий будинок в Одесі.
Він підкреслив, що поряд не було жодних військових або стратегічних об’єктів.
За його словами, політика терору, який чинить злочинна армія РФ в Україні, керується безпосередньо Кремлем.
Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.
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