Кількість жертв атаки РФ по будинку в Одесі збільшилась до п'яти
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість жертв атаки РФ по будинку в Одесі збільшилась до п'яти

Наслідки атаки армії РФ по будинку в Одесі
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Джерело:  online.ua

В Одесі вже стало відомо про п'ятьох загиблих внаслідок атаки дрона злочинної армії РФ по житловому будинку. Рятувальники витягли з під завалів тіло ще одного загиблого. 

Що відомо про наслідки атаки дрона армії РФ по будинку в Одесі

О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи, — йдеться у повідомленні рятувальників.

За інформацією представників ДСНС, серед п’ятьох загиблих внаслідок атаки БпЛА окупаційної армії РФ є дитина.

Постраждали вісім осіб, зокрема, дитина. Врятовано п'ять осіб.

За словами речниці ДСНС в Одеській області, під завалами частково зруйнованої дев’ятиповерхівки можуть залишатись 10-12 людей.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

За словами генпрокурора Андрія Костіна, злочинна армія РФ цілеспрямовано атакувала житловий будинок в Одесі.

Він підкреслив, що поряд не було жодних військових або стратегічних об’єктів.

Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови, — зазначає генпрокурор.

За його словами, політика терору, який чинить злочинна армія РФ в Україні, керується безпосередньо Кремлем.

Злочинні накази віддаються саме з Кремля, — зазначив Костін.

Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.

Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО. Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу, — наголосив генпрокурор.

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