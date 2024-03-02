В Одесі вже стало відомо про п'ятьох загиблих внаслідок атаки дрона злочинної армії РФ по житловому будинку. Рятувальники витягли з під завалів тіло ще одного загиблого.

Що відомо про наслідки атаки дрона армії РФ по будинку в Одесі

О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи, — йдеться у повідомленні рятувальників. Поширити

За інформацією представників ДСНС, серед п’ятьох загиблих внаслідок атаки БпЛА окупаційної армії РФ є дитина.

Постраждали вісім осіб, зокрема, дитина. Врятовано п'ять осіб.

За словами речниці ДСНС в Одеській області, під завалами частково зруйнованої дев’ятиповерхівки можуть залишатись 10-12 людей.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

За словами генпрокурора Андрія Костіна, злочинна армія РФ цілеспрямовано атакувала житловий будинок в Одесі.

Він підкреслив, що поряд не було жодних військових або стратегічних об’єктів.

Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови, — зазначає генпрокурор. Поширити

За його словами, політика терору, який чинить злочинна армія РФ в Україні, керується безпосередньо Кремлем.

Злочинні накази віддаються саме з Кремля, — зазначив Костін. Поширити

Він підкреслив, що Україні досі треба більше засобів протиповітряної оборони, щоб убезпечити цивільне населення.