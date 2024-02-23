Війська РФ атакували дронами Одесу та Дніпро. Є загиблі та поранені

У ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами. Влучання зафіксовано в Одесі та Дніпрі.

Наслідки атаки в Одеській області

Росія атакувала Одеську область дронами "Shahed-131/136” та ракетами типу Х-31П і Х-22. Сили ППО збили 9 дронів, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

За даними ОВА, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.

З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Поширити

Наслідки атака дронів на Дніпро

Війська РФ атакували дронами багатоповерхівку в Дніпрі. На ранок було відомо про 8 травмованих, з них семеро — госпіталізовані.

Кілька квартир у будинку зруйновані, продовжується пошук.

Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйновано верхні поверхи. Пошкоджено 5 транспортних засобів, які знаходились на прилеглій території будинку.

Атака дронів та ракет 23 лютого

Під час нічної атаки сили ППО збили 23 з 31 безпілотників «Shahed» у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.

Також війська РФ атакували трьома ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.