Війська РФ атакували дронами Одесу та Дніпро. Є загиблі та поранені

У ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами. Влучання зафіксовано в Одесі та Дніпрі.
Наслідки атаки в Одеській області
Росія атакувала Одеську область дронами "Shahed-131/136” та ракетами типу Х-31П і Х-22. Сили ППО збили 9 дронів, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.
За даними ОВА, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси. Спалахнула пожежа.
З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
Наслідки атака дронів на Дніпро
Війська РФ атакували дронами багатоповерхівку в Дніпрі. На ранок було відомо про 8 травмованих, з них семеро — госпіталізовані.
Кілька квартир у будинку зруйновані, продовжується пошук.
Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйновано верхні поверхи. Пошкоджено 5 транспортних засобів, які знаходились на прилеглій території будинку.
Атака дронів та ракет 23 лютого
Під час нічної атаки сили ППО збили 23 з 31 безпілотників «Shahed» у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.
Також війська РФ атакували трьома ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.
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