Армія РФ може готувати нову масовану атаку по Україні — Гуменюк

За інформацією керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, наразі існує високий ризик підготовки злочинної армії РФ до нової масованої атаки по Україні із застосуванням ракет та БпЛА.

Що відомо про ознаки підготовки армії РФ до масованої атаки по Україні

Гуменюк підкреслила, що про наміри російських окупантів здійснити масовану атаку по Україні свідчить посилена активність ворожих розвідувальних дронів, особливо у прифронтових районах.

Тільки напередодні українські військові знищили 2 дрони розвідувального типу: "Куб" і ZALA.

Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар, - зазначає речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Гуменюк підкреслила, що наразі окупанти тримають військові кораблі Чорноморського флоту ближче до бази у Новоросійську після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков”.

Станом на 20 лютого йдеться про два кораблі, які відстежують ситуацію біля пунктів базування. Один корабель в Азовському морі контролює перехід через Керченську протоку, спостерігаючи за цивільним судноплавством.

І хоча наразі усі ракетоносії ворога заведені до пунктів базування, а погода не сприяє розгортанню ширшої групи кораблів у морі, шторми не такі критичні. За бажання, окупанти можуть вивести в акваторію як надводні, так і підводні ракетоносії

Тому ми продовжуємо відстежувати ситуацію, - зазначила Гуменюк. Поширити

Як завдання наразі стоїть перед окупаційною армією РФ в Україні

За інформацією британських аналітиків з Королівського інституту об'єднаних досліджень (RUSI) Ніка Рейнольдса та Джека Уотлінга у коментарі журналістам видання AP, наразі окупаційна російська армія має завдання щодо незначних тактичних зрушень.