Росіяни заявили про атаку дронами Брянської області РФ

Місцевий губернатор заявив 20 лютого про збиття нібито українських дронів над кількома районами.
Що відомо про атаку дронів у Брянській області
За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".
В атаці дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну. Також місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".
Пізінше Богомаз повідомив, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".
Що відомо про атаки дронів у Брянській області
Нагадаємо 19 лютого, влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.
Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.
Перед тим, 17 лютого, він також заявляв про роботу ППО в Брянській області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.
Додамо також, що аналогічна ситуація сталась у Брянській області приблизно тижнем раніше. Тоді в Міноборони Росії заявили про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-