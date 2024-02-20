Росіяни заявили про атаку дронами Брянської області РФ
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Росіяни заявили про атаку дронами Брянської області РФ

Вибух
Джерело:  online.ua

Місцевий губернатор заявив 20 лютого про збиття нібито українських дронів над кількома районами.

Що відомо про атаку дронів у Брянській області

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, йдеться про безпілотник літакового типу, який був "знищений над територією Погарського району".

В атаці дрона російська сторона традиційно звинувачує Україну. Також місцевий губернатор запевняє, що "постраждалих та руйнувань немає".

Оперативні та екстрені служби працюють на місці, — йдеться в його дописі цієї ночі.

Пізінше Богомаз повідомив, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".

Що відомо про атаки дронів у Брянській області

Нагадаємо 19 лютого, влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.

Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.

Перед тим, 17 лютого, він також заявляв про роботу ППО в Брянській області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.

Додамо також, що аналогічна ситуація сталась у Брянській області приблизно тижнем раніше. Тоді в Міноборони Росії заявили про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

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