В міноборони країни-агресорки РФ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляють про нібито масштабну атаку українських дронів по території регіону.

Що відомо про скарги росіян на атаку БпЛА по Брянській області

В міноборони країни-агресорки заявили про нібито виявлення українського БпЛА у небі над регіоном.

Більш того, нібито дрон був знищений системами ППО окупантів.

Близько 22.30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області, - йдеться у заяві міноборони країни-агресорки. Поширити

Після цього російські окупанти заявили про нібито збиття ще одного українського БпЛА.

Близько 23.00 ще одного українського безпілотника перехоплено над територією Брянської області, - заявляють в міноборони РФ. Поширити

Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області пролітали три безпілотники, які нібито збили ППО.

Над територією Вигоничського району знищено вже третій безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці, - заявляє Богомаз. Поширити

Що відомо про “бавовну” на території РФ

Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді. Після цього там спалахнула пожежа.

Як зазначають джерела, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

Що важливо розуміти, ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Окрім того, відомо, що потужність НПЗ сягає 14,8 млн. тонн.