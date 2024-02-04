В міноборони країни-агресорки РФ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляють про нібито масштабну атаку українських дронів по території регіону.
Що відомо про скарги росіян на атаку БпЛА по Брянській області
В міноборони країни-агресорки заявили про нібито виявлення українського БпЛА у небі над регіоном.
Більш того, нібито дрон був знищений системами ППО окупантів.
Після цього російські окупанти заявили про нібито збиття ще одного українського БпЛА.
Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області пролітали три безпілотники, які нібито збили ППО.
Що відомо про “бавовну” на території РФ
Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді. Після цього там спалахнула пожежа.
Як зазначають джерела, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.
Що важливо розуміти, ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.
Окрім того, відомо, що потужність НПЗ сягає 14,8 млн. тонн.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-