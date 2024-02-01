Україна завадила виробництву РФ передового БпЛА — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна завадила виробництву РФ передового БпЛА — Forbes

Вибух на підприємстві з виробництва Ланцетів

Українським військовим, ймовірно, вдалось створити Росії проблеми із виробництвом чи на найкращих їхніх БпЛА “Ланцет”. 

Що відомо про виникнення у Росії проблем із виробництвом БпЛА “Ланцет”

Автори матеріалу зазначають, що російський дрон “Ланцет”, який було створено ще до війни, продемонстрував себе як ефективний та дешевий спосіб ураження танків та артсистем.

Вже з початку 2023 року в Росії почали масово збільшувати виробництво цього БпЛА.

Зокрема, за оцінками OSINT-дослідників аналітичної групи OSINT, якщо протягом січня-лютого минулого року в мережі оприлюднювали по 25 відео з успішними атаками "Ланцетів", то вже у липні кількість таких відео сягнула 135.

Проте вже восени цих БпЛА стало значно менше на фронті.

У вересні і жовтні зафіксовано по 50 успішних ударів, у листопаді – 89 у листопаді, у грудні – 59.

Як вважають аналітики з української OSINT-групи "Мольфар", що займається вивченням диверсій на території РФ, причиною скорочення використання російськими окупантами цього БпЛА на фронті міг стати удар українських військових по виробничих потужностях.

Зокрема, мова йде про успішний удар ЗСУ по Загорському оптико-механічному заводу, без оптичного приладдя якого від “Ланцетів” не має ніякої користі.

Потужний вибух на ЗОМЗ, що розташований у підмосковному місті Сергієв Посад, стався 9 серпня минулого року. Збитки були значні.

Окрім того, що постраждали принаймні три десятки людей, чотири будівлі заводу були зруйновані або отримали серйозні пошкодження.

Представники РФ при цьому заперечують, що удар по підприємству був заданий БпЛА, однак свідки заявляють, що завод був атакований дроном.

Вибух стався на складі, який у завода орендувала фірма-постачальник феєрверків, що пояснює велику потужність вибуху, недосяжну для безпілотника. Експерти припускають, що це справді могла бути атака дрона, який влучив саме у склад піротехніки.

Враховуючи російську практику приховування інформації про напади на російські військові об’єкти, можна припустити, що вибух на території Загорського заводу був спланованою акцією української сторони, - зазначають українські аналітики.

І саме після цього вибуху почалося різке скорочення поставок "Ланцетів" на фронт.

Фахівці зазначають, що цей безпілотник майже цілком складається з імпортних компонентів.

Сама Росія виготовляє лише корпус, блок живлення та камеру – саме їх виготовляв ЗОМЗ.

Лише у січні росіяни, вочевидь, змогли знайти нове джерело надходження оптики для "Ланцетів". За перший місяць нового року у мережі з’явилися 139 нових відео з успішним застосуванням цих дронів. Втім це лише підтвердило, що виробник "Ланцетів" не може виготовляти дрони без певних компонентів, і нові удари України можуть його зупинити, - зазнача’ється у матеріалі видання.

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