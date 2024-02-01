Украина помешала производству РФ передового БпЛА — Forbes

Украинским военным, вероятно, удалось создать России проблемы с производством или на лучших их БПЛА Ланцет.

Что известно о возникновении в России проблем с производством БпЛА "Ланцет"

Авторы материала отмечают, что российский дрон "Ланцет", созданный еще до войны, продемонстрировал себя как эффективный и дешевый способ поражения танков и артсистем.

Уже с начала 2023 г. в России начали массово увеличивать производство этого БПЛА.

В частности, по оценкам OSINT-исследователей аналитической группы OSINT, если в течение января-февраля прошлого года в сети обнародовали по 25 видео с успешными атаками "Ланцетов", то уже в июле количество таких видео достигло 135.

Однако уже осенью этих БПЛА стало гораздо меньше на фронте.

В сентябре и октябре зафиксировано по 50 успешных ударов, в ноябре – 89 в ноябре, в декабре – 59.

Как считают аналитики из украинской OSINT-группы "Мольфар", занимающейся изучением диверсий на территории РФ, причиной сокращения использования российскими оккупантами этого БПЛА на фронте мог стать удар украинских военных по производственным мощностям.

В частности, речь идет об успешном ударе ВСУ по Загорскому оптико-механическому заводу, без оптических принадлежностей которых от "Ланцетов" не имеет никакой пользы.

Мощный взрыв на ЗОМЗ, расположенный в подмосковном городе Сергиев Посад, произошел 9 августа прошлого года. Ущерб был значительным.

Кроме того, что пострадали по меньшей мере три десятка человек, четыре здания завода были разрушены или получили серьезные повреждения.

Представители РФ при этом отрицают, что удар по предприятию был задан БПЛА, однако свидетели заявляют, что завод был атакован дроном.

Взрыв произошел на складе, арендованном у завода фирмой-поставщиком фейерверков, что объясняет большую мощность взрыва, недостижимую для беспилотника. Эксперты предполагают, что это действительно могла быть атака дрона, попавшего именно в состав пиротехники.

Учитывая российскую практику сокрытия информации о нападениях на российские военные объекты, можно предположить, что взрыв на территории Загорского завода был спланированной акцией украинской стороны, отмечают украинские аналитики. Поделиться

И именно после этого взрыва началось резкое сокращение поставок "Ланцетов" на фронт.

Специалисты отмечают, что этот беспилотник почти полностью состоит из импортных компонентов.

Сама Россия производит только корпус, блок питания и камеру – именно их производил ЗОМЗ.