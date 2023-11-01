Армия РФ развернула "Ланцеты" для обстрелов по артиллерии ВСУ – британская разведка

Российские военные развернули на фронте беспилотники-камикадзе "Ланцет" для ударов по артиллерии Сил обороны.

Новая тактика армии РФ на фронте

Как сообщили в британской разведке, РФ разворачивает "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3clDjWJvob — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2023

По мнению британских аналитиков, малые беспилотные авиационные комплексы одностороннего действия "Ланцет", вероятнее всего, являются одним из самых эффективных новых средств, которые Россия разместила в Украине за последние 12 месяцев.

Традиционно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал значительным изменением в том, как Россия использует эту категорию вооружений, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

К слову, "Ланцеты" производятся авиастроительной компанией ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшие невооруженные БПЛА "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей. В британской разведке одновременно отмечают, что Украина также добилась успеха с небольшими БПЛА.

Они предназначены для пилотирования над территорией противника, ожидания обнаружения цели, пикирования к ней и подрыва.

Почему РФ больше месяца не атакует Украину ракетами Х-101

Британская разведка отмечает, что Россия использует для атак другие возможности и средства. Однако тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 не применялись для атак больше месяца. Раньше они являлись основным методом для нанесения точных ударов.

разведчики считают, что Россия уменьшила частоту ударов, чтобы пополнить запасы крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 (в НАТО имеют маркировку AS-23a KODIAK).

Россия, вероятно, использует какие-либо недавно изготовленные боеприпасы дальней авиации для ударов по украинской энергетической инфраструктуре в течение зимы, - говорится в сообщении. Поделиться

Также разведка предполагает, что оккупанты будут дополнять любую атаку беспилотниками, разработанными в Иране, то есть "Шахедами".