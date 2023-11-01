Армія РФ розгорнула "Ланцети" для обстрілів по артилерії ЗСУ — британська розвідка

Російські військові розгорнули на фронті безпілотники-камікадзе "Ланцет" для ударів по артилерії Сил оборони.
Нова тактика армії РФ на фронті
Як повідомили в британській розвідці, РФ розгортає "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по ворожій артилерії.
На думку британських аналітиків, малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії "Ланцет", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців.
До слова, "Ланцети" виробляються авіабудівною компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликі неозброєні БПЛА "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей. У британській розвідці водночас відзначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА.
Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї й підриву.
Чому РФ понад місяць не атакує Україну ракетами Х-101
Британська розвідка наголошує, що Росія використовує для атак інші можливості та засоби. Проте важкі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 не застосовувалися для атак понад місяць. Раніше вони були основним методом для нанесення точних ударів.
розвідці вважають, що Росія зменшила частоту ударів, щоб поповнити запаси крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 (у НАТО мають маркування AS-23a KODIAK).
Також розвідка припускає, що окупанти доповнюватимуть будь-яку атаку безпілотниками, розробленими в Ірані, тобто "Шахедами".
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