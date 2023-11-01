Армія РФ розгорнула "Ланцети" для обстрілів по артилерії ЗСУ — британська розвідка

Російські військові розгорнули на фронті безпілотники-камікадзе "Ланцет" для ударів по артилерії Сил оборони.

Нова тактика армії РФ на фронті

Як повідомили в британській розвідці, РФ розгортає "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по ворожій артилерії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3clDjWJvob — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2023

На думку британських аналітиків, малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії "Ланцет", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців.

Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став значною зміною в тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь, – зазначають у Міноборони Британії. Поширити

До слова, "Ланцети" виробляються авіабудівною компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликі неозброєні БПЛА "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей. У британській розвідці водночас відзначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА.

Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї й підриву.

Чому РФ понад місяць не атакує Україну ракетами Х-101

Британська розвідка наголошує, що Росія використовує для атак інші можливості та засоби. Проте важкі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 не застосовувалися для атак понад місяць. Раніше вони були основним методом для нанесення точних ударів.

розвідці вважають, що Росія зменшила частоту ударів, щоб поповнити запаси крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 (у НАТО мають маркування AS-23a KODIAK).

Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також розвідка припускає, що окупанти доповнюватимуть будь-яку атаку безпілотниками, розробленими в Ірані, тобто "Шахедами".