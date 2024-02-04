В минобороны страны-агрессорки РФ и губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляют о якобы масштабной атаке украинских дронов по территории региона.
Что известно о жалобах россиян на атаку БПЛА по Брянской области
В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы обнаружении украинского БпЛА в небе над регионом.
Более того, якобы дрон был уничтожен системами ПВО окупантов.
После этого российские оккупанты заявили о якобы сбитии еще одного украинского БпЛА.
Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области пролетали три беспилотника, якобы сбивших ПВО.
Что известно о "хлопке" на территории РФ
Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.
Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.
Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.
Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.
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