В РФ жалуются на атаку БПЛА по Брянской области
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В РФ жалуются на атаку БПЛА по Брянской области

Атаки БплА по РФ
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Источник:  online.ua

В минобороны страны-агрессорки РФ и губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляют о якобы масштабной атаке украинских дронов по территории региона.

Что известно о жалобах россиян на атаку БПЛА по Брянской области

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы обнаружении украинского БпЛА в небе над регионом.

Более того, якобы дрон был уничтожен системами ПВО окупантов.

Около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, говорится в заявлении минобороны страны-агрессоры.

После этого российские оккупанты заявили о якобы сбитии еще одного украинского БпЛА.

Около 23.00 еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, - заявляют в минобороны РФ.

Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области пролетали три беспилотника, якобы сбивших ПВО.

Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, – заявляет Богомаз.

Что известно о "хлопке" на территории РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.

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