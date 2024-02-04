В минобороны страны-агрессорки РФ и губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляют о якобы масштабной атаке украинских дронов по территории региона.

Что известно о жалобах россиян на атаку БПЛА по Брянской области

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы обнаружении украинского БпЛА в небе над регионом.

Более того, якобы дрон был уничтожен системами ПВО окупантов.

Около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, говорится в заявлении минобороны страны-агрессоры. Поделиться

После этого российские оккупанты заявили о якобы сбитии еще одного украинского БпЛА.

Около 23.00 еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, - заявляют в минобороны РФ. Поделиться

Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области пролетали три беспилотника, якобы сбивших ПВО.

Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, – заявляет Богомаз. Поделиться

Что известно о "хлопке" на территории РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.