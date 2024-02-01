Санкции, мобилизация, БпЛА. Залужный раскрыл вызовы Украины внутри страны и за границей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для CNN, в которой затронул темы мобилизации в Украине, недействительности международных санкций против РФ и необходимости сосредоточиться на новейших технологиях.
Важность беспилотников
Залужный пишет, что центральным двигателем войны России против Украины является разработка систем беспилотного оружия.
Уменьшение помощи союзников и неэффективные санкции
Еще одним фактором, влияющим на текущую стратегию, является уменьшение военной поддержки Украины со стороны ключевых союзников, борющихся с их собственным политическим напряжением.
Россия, предупреждает Главнокомандующий, может попытаться спровоцировать дальнейшие конфликты в других местах, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли внимание международного сообщества от Украины.
Мобилизация в Украине
Залужный пишет, что следует признать существенное преимущество РФ в мобилизации человеческих ресурсов и сравнить это с неспособностью государственных институтов в Украине улучшить численность украинских вооруженных сил без применения непопулярных мер.
Залужный называет выход из ситуации
Главнокомандующий отмечает, что украинский боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален – но в интересах победы Украина должна постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут получить преимущество над Россией.
Это означает полную перепланировку операций на поле боя – и отказ от устаревшего стереотипного мышления.
Залужный пишет, что Украине нужно создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения.
По его словам, это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики и разработку доктринальной основы.
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