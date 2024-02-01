Санкции, мобилизация, БпЛА. Залужный раскрыл вызовы Украины внутри страны и за границей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для CNN, в которой затронул темы мобилизации в Украине, недействительности международных санкций против РФ и необходимости сосредоточиться на новейших технологиях.

Важность беспилотников

Залужный пишет, что центральным двигателем войны России против Украины является разработка систем беспилотного оружия.

Они распространяются по невероятной скорости, и сфера их применения становится все шире. Важно то, что именно беспилотники, вместе с другими видами передового оружия, являются лучшим способом для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где у нас нет преимущества. Поделиться

Уменьшение помощи союзников и неэффективные санкции

Еще одним фактором, влияющим на текущую стратегию, является уменьшение военной поддержки Украины со стороны ключевых союзников, борющихся с их собственным политическим напряжением.

Запасы ракет, средств противовоздушной обороны и боеприпасов для артиллерии наших партнеров иссякают из-за интенсивности боевых действий в Украине, а также из-за глобальной нехватки пороховых зарядов. Поделиться

Россия, предупреждает Главнокомандующий, может попытаться спровоцировать дальнейшие конфликты в других местах, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекли внимание международного сообщества от Украины.

Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще способна развернуть свой военно-промышленный комплекс, чтобы продолжить войну на истощение против нас. Поделиться

Мобилизация в Украине

Залужный пишет, что следует признать существенное преимущество РФ в мобилизации человеческих ресурсов и сравнить это с неспособностью государственных институтов в Украине улучшить численность украинских вооруженных сил без применения непопулярных мер.

Мы подведены несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичной монополизацией ОПК. Это приводит к узким местам в производстве – например, боеприпасам – что еще больше усиливает зависимость Украины от ее союзников по поставкам. Поделиться

Залужный называет выход из ситуации

Главнокомандующий отмечает, что украинский боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален – но в интересах победы Украина должна постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут получить преимущество над Россией.

Возможно, приоритетом номер один является овладение целым арсеналом (относительно) дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств. Поделиться

Это означает полную перепланировку операций на поле боя – и отказ от устаревшего стереотипного мышления.

Залужный пишет, что Украине нужно создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения.

Учитывая все, мы считаем, что создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. Наши партнеры придерживаются такого же мнения. Поделиться

По его словам, это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обеспечение обучения и поддержки, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики и разработку доктринальной основы.