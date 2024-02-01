Залужный назвал три цели Украины на поле боя в 2024 году
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный назвал три цели Украины на поле боя в 2024 году

Валерий Залужный
Читати українською
Источник:  CNN

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, где выразил свое видение шагов, которые должна предпринять Украина для победы над РФ.

Что нужно сделать Украине в 2024 году

Залужный пишет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех направлениях:

  • Создание системы обеспечения украинских вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

  • Представление новой философии обучения и ведения войны, учитывающей ограничения ресурсов и способы их использования.

  • Как можно скорое освоение новых боевых возможностей.

У нас уже есть возможность уничтожить врага и обеспечить существование государственности, — пишет Залужный.

Целью Украины должно быть воспользоваться моментом — максимально накопить новые боевые возможности, которые позволят привлечь меньше ресурсов для нанесения максимального вреда врагу, прекратить агрессию и защитить от нее Украину в будущем.

Залужный о позиционной войне и как в ней победить

Напомним, что несколько месяцев назад Залужный написал эссе The Economist, где подчеркнул важность беспилотных летательных аппаратов и возможностей радиоэлектронной борьбы как приоритета для Украины.

Главнокомандующий отметил, что для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе ведения войны в первую очередь необходимо:

  • завоевание превосходства в воздухе;

  • преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений;

  • повышение эффективности контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы;

  • создание и подготовка необходимых резервов

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный о современной позиционной войне и как в ней победить. Полный перевод эссе в The Economist
Валерий Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный предлагал дерзкий план контрнаступления в 2022 году, но США его не поддержали — Business Insider
Валерий Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Увольнение Залужного". ОП и Минобороны сделали официальные заявления
Минобороны Украины
Валерий Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.