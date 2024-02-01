Залужный назвал три цели Украины на поле боя в 2024 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью, где выразил свое видение шагов, которые должна предпринять Украина для победы над РФ.
Что нужно сделать Украине в 2024 году
Залужный пишет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех направлениях:
Создание системы обеспечения украинских вооруженных сил высокотехнологичными средствами.
Представление новой философии обучения и ведения войны, учитывающей ограничения ресурсов и способы их использования.
Как можно скорое освоение новых боевых возможностей.
Целью Украины должно быть воспользоваться моментом — максимально накопить новые боевые возможности, которые позволят привлечь меньше ресурсов для нанесения максимального вреда врагу, прекратить агрессию и защитить от нее Украину в будущем.
Залужный о позиционной войне и как в ней победить
Напомним, что несколько месяцев назад Залужный написал эссе The Economist, где подчеркнул важность беспилотных летательных аппаратов и возможностей радиоэлектронной борьбы как приоритета для Украины.
Главнокомандующий отметил, что для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе ведения войны в первую очередь необходимо:
завоевание превосходства в воздухе;
преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений;
повышение эффективности контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы;
создание и подготовка необходимых резервов
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-