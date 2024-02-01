Залужний назвав три цілі України на полі бою у 2024 році

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю, де висловив своє бачення кроків, які повинна здійснити Україна для перемоги над РФ.

Що потрібно зробити Україні в 2024 році

Залужний пише, що у 2024 році Україна повинна зосередити основні зусилля на трьох напрямках:

Створення системи забезпечення українських збройних сил високотехнологічними засобами.

Представлення нової філософії навчання та ведення війни, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання.

Якомога швидше освоєння нових бойових можливостей.

Ми вже маємо можливості знищити ворога і забезпечити існування державності, — пише Залужний. Поширити

Метою України має бути скористатись моментом — максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять залучити менше ресурсів для нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому.

Залужний про позиційну війну та як у ній перемогти

Нагадаємо, що кілька місяців тому Залужний написав есе для The Economist, де підкреслив важливість безпілотних літальних апаратів і можливостей радіоелектронної боротьби як пріоритету для України.

Головнокомандувач зазаначав, що для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі ведення війни насамперед необхідно: