Залужний назвав три цілі України на полі бою у 2024 році

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю, де висловив своє бачення кроків, які повинна здійснити Україна для перемоги над РФ.
Що потрібно зробити Україні в 2024 році
Залужний пише, що у 2024 році Україна повинна зосередити основні зусилля на трьох напрямках:
Створення системи забезпечення українських збройних сил високотехнологічними засобами.
Представлення нової філософії навчання та ведення війни, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання.
Якомога швидше освоєння нових бойових можливостей.
Метою України має бути скористатись моментом — максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять залучити менше ресурсів для нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому.
Залужний про позиційну війну та як у ній перемогти
Нагадаємо, що кілька місяців тому Залужний написав есе для The Economist, де підкреслив важливість безпілотних літальних апаратів і можливостей радіоелектронної боротьби як пріоритету для України.
Головнокомандувач зазаначав, що для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі ведення війни насамперед необхідно:
завоювання переваги у повітрі;
подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень;
підвищення ефективності контрбатарейної та радіоелектронної боротьби;
створення та підготовка необхідних резервів.
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