Залужний пропонував зухвалий план контрнаступу в 2022 році, але США його не підтримали — Business Insider

Що планував Залужний у 2022 році

Business Insider розповідає про це з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish (“Згинуть наші воріженьки”).

Повідомляється, що цей контрнаступ міг би змінити війну на краще або на гірше. План полягав у тому, аби розірвати так званий «сухопутний міст» з РФ до Криму у Запорізькій області, щоб ізолювати російські сили на півострові.

На той момент Росія ще не побудувала великих мінних полів і укріплень, які перешкодили контрнаступу 2023 року.

Видання пише, що такий підхід все ще був би складним викликом, адже прорив мав би бути не тільки глибоким, але й достатньо широким, щоб запобігти контратаці росіян.

Але якби український план спрацював, це могло б дозволити українцям використати свій імпульс після битви за Київ і втрат Росії в інших місцях і, як пише Трофімов, «позбавити Москву її найбільшої нагороди у війні». Поширити

США побоювалися ризиків плану Залужного

Україна попросила США надати 90 додаткових гаубиць і достатню кількість артилерійських боєприпасів.

З точки зору США, пише Трофімов, «провал був імовірним, а його наслідки потенційно катастрофічними». Такий ризикований крок міг призвести до стратегічної втрат, через які Росія могла б забрати решту Запоріжжя, а згодом і Дніпро.

США підштовхнули Україну зосередитися на звільненні Херсона. Це був безпечніший варіант, і ставки були меншими. ЗСУ врешті змусили росіян відступити з міста через річку Дніпро.

Восени 2023 року Україна почала контрнаступ на Запоріжжі, сподіваючись дійти до Азовського моря, але це сталося на рік пізніше, ніж планував Залужний. І цього разу Росія виявилася більш підготовленою, збудувавши укріплення та мінні поля.

Експерти та оглядачі війни оцінюють, що якби Україна розпочала свій контрнаступ раніше, ці укріплення не були б такими великими.