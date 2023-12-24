Колишній британський військовий назвав ключову проблему цьогорічного контрнаступу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Колишній британський військовий назвав ключову проблему цьогорічного контрнаступу ЗСУ

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Ґлена Ґранта, однією з ключових проблем цьогорічного контрнаступу ЗСУ був брак артилерійських снарядів та мінометних боєприпасів. 

Що відомо про дефіцит боєприпасів в українських військових

Ґрант зазначив, що під час проведення українськими військовими контрнаступальної операції на території Запорізької області злочинна армія РФ мала перевагу за кількістю БпЛА, у той час, як українські військові мали дефіцит боєприпасів та захисту від атак з повітря.

На думку британського полковника у відставці, це стало головною причиною того, що український контрнаступ не досяг поставлених цілей.

Це надзвичайно ускладнює пересування та будь-яку роботу. Звичайно, не просто переміщатися від траншеї до траншеї або ховатися за деревами. Крім того, українське командування не дослухалось до рекомендацій західних партнерів і кинуло у атаку одну щойно сформовану 47 бригаду ЗСУ, тоді як партнери пропонували "зібрати в одному місці 6–7 бригад, - пояснює Ґрант.

Він також припустив, що недоліки військової підготовки підрозділів ЗСУ також могли стати причиною того, що досягнення українських військових у контрнаступі не були такими яскравими.

У більшості випадків вирішальним чинником для нас є якість людини, а не обладнання чи щось інше. Просто хлопці виконують роботу краще, ніж інша сторона. Тому я думаю, що контратака не могла зайти дуже далеко, - підкреслює колишній військовий армії Британії.

Він також зазначив, що вважає недостатньою кількість фортифікаційних споруд на східному відрізку фронту, а також відсутність захисту від атак з повітря та дефіцит БпЛА.

Чому не було збудовано оборонні споруди у східному напрямку в нових місцях, я не знаю. Очікується, що хлопці будуть захищатися в місцях, де немає чим захищатися і, звичайно, у них немає повітряного прикриття і вони є обмежені у дронах, - підкреслює Ґрант.

Що кажуть інші експерти

На думку колишнього командувача армії США в Европі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса у коментарі журналістам видання Silicon Curtain, невдача літнього контрнаступу ЗСУ сталась через західних партнерів.

Звісно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі, - наголошує Ходжес.

Він звитуватив західних партнерів у нездатності забезпечити Україну всім необхідним для такої широкомасштабної операції, зокрема військово-повітряними потужностями і високоточною зброєю для ударів по російських тилах.

Генерал висловив жаль, що невдача контрнаступу пролонгувала війну щонайменше на рік. Але водночас він зауважив, що це далеко не поразка України.

Росія намагається завоювати Україну із 2014 року, але з усіма своїми можливостями вона досягла контролю лише над 17% території, втративши водночас понад 300 тис. осіб, значну частину озброєнь і домінування флоту в Чорному морі, - підкреслив Ходжес.

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