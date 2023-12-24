Колишній британський військовий назвав ключову проблему цьогорічного контрнаступу ЗСУ

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Ґлена Ґранта, однією з ключових проблем цьогорічного контрнаступу ЗСУ був брак артилерійських снарядів та мінометних боєприпасів.
Що відомо про дефіцит боєприпасів в українських військових
Ґрант зазначив, що під час проведення українськими військовими контрнаступальної операції на території Запорізької області злочинна армія РФ мала перевагу за кількістю БпЛА, у той час, як українські військові мали дефіцит боєприпасів та захисту від атак з повітря.
На думку британського полковника у відставці, це стало головною причиною того, що український контрнаступ не досяг поставлених цілей.
Він також припустив, що недоліки військової підготовки підрозділів ЗСУ також могли стати причиною того, що досягнення українських військових у контрнаступі не були такими яскравими.
Він також зазначив, що вважає недостатньою кількість фортифікаційних споруд на східному відрізку фронту, а також відсутність захисту від атак з повітря та дефіцит БпЛА.
Що кажуть інші експерти
На думку колишнього командувача армії США в Европі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса у коментарі журналістам видання Silicon Curtain, невдача літнього контрнаступу ЗСУ сталась через західних партнерів.
Він звитуватив західних партнерів у нездатності забезпечити Україну всім необхідним для такої широкомасштабної операції, зокрема військово-повітряними потужностями і високоточною зброєю для ударів по російських тилах.
Генерал висловив жаль, що невдача контрнаступу пролонгувала війну щонайменше на рік. Але водночас він зауважив, що це далеко не поразка України.
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