За словами полковника армії Великої Британії у відставці Ґлена Ґранта, однією з ключових проблем цьогорічного контрнаступу ЗСУ був брак артилерійських снарядів та мінометних боєприпасів.

Що відомо про дефіцит боєприпасів в українських військових

Ґрант зазначив, що під час проведення українськими військовими контрнаступальної операції на території Запорізької області злочинна армія РФ мала перевагу за кількістю БпЛА, у той час, як українські військові мали дефіцит боєприпасів та захисту від атак з повітря.

На думку британського полковника у відставці, це стало головною причиною того, що український контрнаступ не досяг поставлених цілей.

Це надзвичайно ускладнює пересування та будь-яку роботу. Звичайно, не просто переміщатися від траншеї до траншеї або ховатися за деревами. Крім того, українське командування не дослухалось до рекомендацій західних партнерів і кинуло у атаку одну щойно сформовану 47 бригаду ЗСУ, тоді як партнери пропонували "зібрати в одному місці 6–7 бригад, - пояснює Ґрант. Поширити

Він також припустив, що недоліки військової підготовки підрозділів ЗСУ також могли стати причиною того, що досягнення українських військових у контрнаступі не були такими яскравими.

У більшості випадків вирішальним чинником для нас є якість людини, а не обладнання чи щось інше. Просто хлопці виконують роботу краще, ніж інша сторона. Тому я думаю, що контратака не могла зайти дуже далеко, - підкреслює колишній військовий армії Британії. Поширити

Він також зазначив, що вважає недостатньою кількість фортифікаційних споруд на східному відрізку фронту, а також відсутність захисту від атак з повітря та дефіцит БпЛА.

Чому не було збудовано оборонні споруди у східному напрямку в нових місцях, я не знаю. Очікується, що хлопці будуть захищатися в місцях, де немає чим захищатися і, звичайно, у них немає повітряного прикриття і вони є обмежені у дронах, - підкреслює Ґрант. Поширити

Що кажуть інші експерти

На думку колишнього командувача армії США в Европі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса у коментарі журналістам видання Silicon Curtain, невдача літнього контрнаступу ЗСУ сталась через західних партнерів.

Звісно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі, - наголошує Ходжес. Поширити

Він звитуватив західних партнерів у нездатності забезпечити Україну всім необхідним для такої широкомасштабної операції, зокрема військово-повітряними потужностями і високоточною зброєю для ударів по російських тилах.

Генерал висловив жаль, що невдача контрнаступу пролонгувала війну щонайменше на рік. Але водночас він зауважив, що це далеко не поразка України.