По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, одной из ключевых проблем контрнаступления ВСУ в этом году была нехватка артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов.
Что известно о дефиците боеприпасов у украинских военных
Грант отметил, что во время проведения украинскими военными контрнаступательной операции на территории Запорожской области преступная армия РФ имела преимущество по количеству БПЛА, в то время как украинские военные имели дефицит боеприпасов и защиты от атак с воздуха.
По мнению британского полковника в отставке, это стало главной причиной того, что украинское контрнаступление не достигло поставленных целей.
Он также предположил, что недостатки военной подготовки подразделений ВСУ также могли стать причиной того, что достижения украинских военных в контрнаступлении не были столь яркими.
Он также отметил, что считает недостаточным количество фортификационных сооружений на восточном отрезке фронта, а также отсутствие защиты от атак с воздуха и дефицит БПЛА.
Что говорят другие эксперты
По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса в комментарии журналистам издания Silicon Curtain, неудача летнего контрнаступления ВСУ произошла из-за западных партнеров.
Он отчитал западных партнеров в неспособности обеспечить Украину всем необходимым для такой широкомасштабной операции, в том числе военно-воздушными мощностями и высокоточным оружием для ударов по российским тылам.
Генерал выразил сожаление, что неудача контрнаступления пролонгировала войну не менее года. Но в то же время он заметил, что это далеко не поражение Украины.
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