По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, одной из ключевых проблем контрнаступления ВСУ в этом году была нехватка артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов.

Что известно о дефиците боеприпасов у украинских военных

Грант отметил, что во время проведения украинскими военными контрнаступательной операции на территории Запорожской области преступная армия РФ имела преимущество по количеству БПЛА, в то время как украинские военные имели дефицит боеприпасов и защиты от атак с воздуха.

По мнению британского полковника в отставке, это стало главной причиной того, что украинское контрнаступление не достигло поставленных целей.

Это очень усложняет передвижение и любую работу. Конечно, не просто перемещаться от траншеи к траншее или прятаться за деревьями. Кроме того, украинское командование не прислушалось к рекомендациям западных партнеров и бросило в атаку одну только что сформировавшуюся 47 бригаду ВСУ, тогда как партнеры предлагали "собрать в одном месте 6-7 бригад", - объясняет Грант. Поделиться

Он также предположил, что недостатки военной подготовки подразделений ВСУ также могли стать причиной того, что достижения украинских военных в контрнаступлении не были столь яркими.

В большинстве случаев решающим фактором для нас является качество человека, а не оборудование или другое. Просто ребята выполняют работу лучше другой стороны. Поэтому я думаю, что контратака не могла зайти слишком далеко, - подчеркивает бывшая военная армия Британии. Поделиться

Он также отметил, что считает недостаточным количество фортификационных сооружений на восточном отрезке фронта, а также отсутствие защиты от атак с воздуха и дефицит БПЛА.

Почему не были построены оборонительные сооружения в восточном направлении в новых местах, я не знаю. Ожидается, что ребята будут защищаться в местах, где нечем защищаться и, конечно, у них нет воздушного прикрытия и они ограничены в дронах, - подчеркивает Грант. Поделиться

Что говорят другие эксперты

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса в комментарии журналистам издания Silicon Curtain, неудача летнего контрнаступления ВСУ произошла из-за западных партнеров.

Конечно, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу, - отмечает Ходжес. Поделиться

Он отчитал западных партнеров в неспособности обеспечить Украину всем необходимым для такой широкомасштабной операции, в том числе военно-воздушными мощностями и высокоточным оружием для ударов по российским тылам.

Генерал выразил сожаление, что неудача контрнаступления пролонгировала войну не менее года. Но в то же время он заметил, что это далеко не поражение Украины.