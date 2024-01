Залужный предлагал дерзкий план контрнаступления в 2022 году, но США его не поддержали — Business Insider

Что планировал Залужный в 2022 году

Business Insider рассказывает об этом со ссылкой на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish (“Згинуть наші воріженьки”).

Сообщается, что это контрнаступление могло бы изменить войну к лучшему или к худшему. План заключался в том, чтобы разорвать так называемый «сухопутный мост» из РФ в Крым в Запорожской области, чтобы изолировать российские силы на полуострове.

На тот момент Россия еще не построила большие минные поля и укрепления, которые помешали контрнаступлению 2023 года.

Издание пишет, что такой подход все еще был бы сложным вызовом, ведь прорыв должен быть не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы предотвратить контратаку россиян.

Но если бы украинский план сработал, это могло бы позволить украинцам использовать свой импульс после битвы за Киев и потерь России в других местах и, как пишет Трофимов, «лишить Москву ее величайшей награды в войне». Поделиться

США опасались рисков плана Залужного

Украина попросила США предоставить 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

С точки зрения США, пишет Трофимов, "провал был вероятным, а его последствия потенциально катастрофическими". Такой рискованный шаг мог привести к стратегическим потерям, из-за которых Россия могла бы забрать остаток Запорожья, а впоследствии и Днепр.

США подтолкнули Украину сосредоточиться на освобождении Херсона. Это был более безопасный вариант, и ставки были меньше. ВСУ, наконец, заставили россиян отступить из города через реку Днепр.

Осенью 2023 года Украина начала контрнаступление в Запорожье, надеясь дойти до Азовского моря, но это произошло годом позже, чем планировал Залужный. И в этот раз Россия оказалась более подготовленной, выстроив укрепления и минные поля.

Эксперты и обозреватели войны оценивают, что если бы Украина начала свое контрнаступление раньше, эти укрепления не были бы столь велики.