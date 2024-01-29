"Звільнення Залужного". ОП та Міноборони зробили офіційні заяви

29 січня у мережі поширили повідомлення про нібито відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Міноборони України та прессекретар президента вже зробили офіційні заяви.

Хто поширює інформацію про звільнення Залужного

Журналіст Роман Цимбалюк написав, що Залужного нібито відправили у відставку, а його посаду займе начальник ГУР Кирило Буданов.

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Колишній народний депутат Борислав Береза із посиланням на свої джерела в офісі президента України також повідомив, що Залужного відправили у відставку.

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Нардеп Олексій Гончаренко написав, що Залужному нібито оголосили про відставку, але указу поки немає. Депутат стверджує, що Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, але він відмовився.

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На тлі цих повідомлень, Міноборони України опублікувало допис, у якому зазначено, що повідомлення ЗМІ — неправда.

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Інтерфакс-Україна з посиланням на свої джерела повідомляє, що домовленості про відставку Залужного було досягнуто під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській правді повідомив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Чутки про звільнення Залужного

Нагадаємо, що чутки про відставку Залужного поширюються не вперше.

У листопаді 2023 року народний депутат Володимир Ар'єв поширив неправдиву інформацію про те, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного.

Також у листопаді народна депутатка Мар'яна Безугла закликала Залужного піти у відставку. Це викликало хвилю обурення, її закликали звільнити з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони.

У грудні 2023 року Умєров сказав, що інформацію про нібито звільнення Залужного «розкручують і зовнішньо, і внутрішньо», і він завжди жартує про це із самим Головнокомандувачем.

Я завжди жартую щодо цього питання з Валерієм Федоровичем [Залужним], кажу: "Хто цього разу тебе звільняє?" — сказав міністр оборони. Поширити

За його словами, питання про це наразі не стоїть.