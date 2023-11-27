Напередодні народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не подав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво має піти у відставку. Допис викликав бурхливе обговорення у мережі.
Українці реагують на допис Безуглої мемами
Що сказала Безугла про Залужного
У своєму дописі на Фейсбуці за 26 листопада нардепка написала, що Залужний не зміг надати план задуму на 2024.
За її словами, ця проблема наростала ще влітку, як під час засідань Ставки так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.
Вона додала, що ця дискусія нібито була непублічною, але “напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”.
Допис Безуглої викликав бурхливе обговорення. А очільник громадської організації Демократична сокира і військовий Юрій Гудименко назвав висловлювання Безуглої «злочином» і пообіцяв звернутися до СБУ.
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