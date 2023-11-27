Безуглая раскритиковала Залужного. Теперь нардепка — герой самых смешных мемов от украинцев

Накануне народный депутат от "Слуги народа", член комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не подал план войны на 2024 год, поэтому военное руководство должно уйти в отставку. Пост вызвал бурное обсуждение в сети.

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Что сказала Безуглая о Залужном

В своем сообщении на Facebook за 26 ноября нардепка написала, что Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Поделиться

По ее словам, эта проблема нарастала еще летом, как во время заседаний Ставки, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год.

Мы спрашивали, на что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько обойдется бригада, новая бригада? Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию? Что с учебой? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой. Поделиться

Она добавила, что эта дискуссия якобы была непубличной, но “напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения изменений системы ВСУ, это руководство должно уйти”.

Сообщение Безуглой вызвало бурное обсуждение. А глава общественной организации Демократический топор и военный Юрий Гудименко назвал высказывание Безуглой «преступлением» и пообещал обратиться в СБУ.