Угроза нацбезопасности. Вениславский резко ответил на призывы Безуглой к отставке Залужного

Нардеп от фракции «Слуга народа», представитель президента в Верховной Раде, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил на заявления своей коллеги по фракции и комитету Марьяны Безуглой. Накануне она заявила, что у военного руководства нет плана войны на 2024 год, поэтому оно должно уйти в отставку.

Ответ Вениславского на заявление Безуглой

Вениславский считает, что "высказывание в условиях войны может иметь крайне негативные последствия, тем более, учитывая те чувствительные вопросы безопасности и обороны государства, которые рассматривает комитет".

Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение г-жи Безуглой недопустимо. Поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности, - сказал нардеп. Поделиться

Заместитель главы фракции партии Слуга народа Галина Янченко в комментарии NV сказала, что «неуместные» посты Безуглой вызвали волну возмущения среди депутатов СН.

Она добавила, что позиция Безуглой не совпадает с позицией партии.

Что сказала Безугла о Залужном

В своем сообщении на Facebook за 26 ноября нардепка написала, что Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Поделиться

По ее словам, эта проблема нарастала еще летом, как во время заседаний Ставки, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год.

Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих? Сколько обойдется бригада, новая бригада? Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями? Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию? Что с учебой? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 тыс раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой. Поделиться

Она добавила, что эта дискуссия якобы была непубличной, но “напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения изменений системы ВСУ, такое руководство должно уйти”.

Пост Безуглой вызвал бурное обсуждение. А глава общественной организации “Демократична сокира” и военный Юрий Гудыменко назвал высказывание Безуглой «преступлением» и пообещал обратиться в СБУ.