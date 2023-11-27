Загроза нацбезпеці. Веніславський різко відповів на заклики Безуглої до відставки Залужного

Нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів на закиди своєї колеги по фракції та комітету Мар'яни Безуглої. Напередодні вона заявила, що військове керівництво не має плану війни на 2024 рік, тому воно має піти у відставку.

Відповідь Веніславського на заяву Безуглої

Веніславський вважає, що “висловлювання в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки, тим паче з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет”.

Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою. Тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці, - сказав нардеп. Поширити

Заступниця голови фракції партії Слуга народу Галина Янченко в коментарі NV сказала, що «недоречні» пости Безуглої викликали хвилю обурення серед депутатів СН.

Вона додала, що позиція Безуглої не збігається з позицією партії.

Що сказала Безугла про Залужного

У своєму дописі на Фейсбуці за 26 листопада нардепка написала, що Залужний не зміг надати план задуму на 2024.

Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Поширити

За її словами, ця проблема наростала ще влітку, як під час засідань Ставки так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік.

Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої. Поширити

Вона додала, що ця дискусія нібито була непублічною, але “напруження наростало і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”.

Допис Безуглої викликав бурхливе обговорення. А очільник громадської організації Демократична сокира і військовий Юрій Гудименко назвав висловлювання Безуглої «злочином» і пообіцяв звернутися до СБУ.