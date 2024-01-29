"Увольнение Залужного". ОП и Минобороны сделали официальные заявления

29 января в сети распространили сообщения о якобы отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Минобороны Украины и пресс-секретарь президента уже сделали официальные заявления.

Кто распространяет информацию об увольнении Залужного

Журналист Роман Цымбалюк написал, что Залужного якобы отправили в отставку, а его должность займет начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на свои источники в офисе президента также сообщил, что Залужного отправили в отставку.

Фото: скриншот

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что Залужному вроде бы объявили об отставке, но указа пока нет. Депутат утверждает, что Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

На фоне этих сообщений, Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором указывается, что сообщения СМИ — неправда.

Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники сообщает, что договоренности об отставке Залужного были достигнуты во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде сообщил, что президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Слухи об уходе Залужного

Напомним, что слухи об отставке Залужного распространяются не в первый раз.

В ноябре 2023 года народный депутат Владимир Арьев распространил ложную информацию о том, что министр обороны Рустем Умеров якобы внес представление на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении Валерия Залужного.

Также в ноябре народная депутат Марьяна Безугла призвала Залужного уйти в отставку. Это вызвало волну возмущения, ее призвали освободить от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне.

В декабре 2023 года Умеров сказал, что информацию о якобы увольнении Залужного «раскручивают и внешне, и внутренне», и он всегда шутит об этом с самим Главнокомандующим.

Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем [Залужным], говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?" — сказал министр обороны. Поделиться

По его словам, вопрос об этом пока не стоит.