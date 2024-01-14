Залужный побывал на передовой — первые подробности и фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько дней со своей командой работал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".
Залужный посетил передовые позиции на фронте
По словам Главнокомандующего ВСУ, вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало они несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Таврия» и «Одесса».
Кроме того, сообщается, что вместе с командующим Военно-морскими силами был детально проработан вопрос о ситуации в акватории Черного моря.
Что происходит на поле боя 13-14 января
13 января на фронте произошло 61 боевое столкновение.
В общей сложности армия РФ нанесла 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершила 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.
Кроме того, указано, что украинским воинам удалось уничтожить 840 солдат РФ, 10 танков, 33 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 13 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8 крылатых ракет, 35 автомобилей и 8 единиц специальной техники.
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