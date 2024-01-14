Залужный побывал на передовой — первые подробности и фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько дней со своей командой работал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

Залужный посетил передовые позиции на фронте

По словам Главнокомандующего ВСУ, вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало они несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Таврия» и «Одесса».

Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Согласовали шаги по повышению эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки, — рассказал генерал. Поделиться

Кроме того, сообщается, что вместе с командующим Военно-морскими силами был детально проработан вопрос о ситуации в акватории Черного моря.

Вместе — Победим! — подытожил Валерий Залужный и опубликовал фото с передовой. Поделиться

Что происходит на поле боя 13-14 января

13 января на фронте произошло 61 боевое столкновение.

В общей сложности армия РФ нанесла 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершила 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и мирным украинцам.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника. Поделиться

Кроме того, указано, что украинским воинам удалось уничтожить 840 солдат РФ, 10 танков, 33 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 13 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8 крылатых ракет, 35 автомобилей и 8 единиц специальной техники.