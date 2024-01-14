Армия РФ активно уничтожает собственную технику в Херсонской области — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активно уничтожает собственную технику в Херсонской области — что происходит

армия РФ
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Источник:  ISW

Как сообщает команда ISW, солдаты РФ все чаще путают свои собственные беспилотники с украинскими и активно уничтожают их на оккупированной части Херсонской области.

Солдаты РФ продолжают уничтожать свою же технику на фронте

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца, активность украинских беспилотников настолько распространена на левобережье Днепра, что российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе.

Это, прежде всего, связано с тем, что солдаты РФ все чаще путают свои собственные беспилотники с украинскими и открывают по ним огонь. По состоянию на 13 января украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но подтвержденные изменения в этом районе не зафиксированы.

Кроме того, указано, что бойцы ВСУ и солдаты РФ продолжали позиционные бои на восточном берегу, в том числе в Крынках и вблизи них.

Как сообщает Константин Машовец, командование российского 17-го танкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) в течение последних двух недель делает все возможное, чтобы вывезти с поля боя поврежденную российскую бронетехнику вблизи Крынок.

Известно, что к этому процессу привлечен не только штатный ремонтный персонал, а также боевой личный состав.

Российские войска снова атаковали гражданских украинцев в Херсонской области

Согласно данным Херсонской ОВА, в результате ударов армии РФ в течение 13 января еще 6 мирных украинцев были ранены.

За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

Кроме того, сообщается, что по Херсону враг выпустил 28 снарядов.

Также указано, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.

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