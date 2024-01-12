Разведка Британия заявила об успехах ВСУ в Херсонской области

Как сообщают британские разведчики, российским захватчикам трудно противодействовать FPV-дронам украинских воинов в Херсонской области, поэтому ВСУ удается очень эффективно уничтожать технику врага.

FPV-дроны дают ВСУ преимущество на левобережье Днепра

Минобороны Британии решило проанализировать влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.

Кроме того, в ведомстве рассказали, почему на самом деле армии РФ тяжело им противодействовать.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024

По словам британских разведчиков, украинские воины используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники оккупационных войск РФ.

Российские военкоры недавно жаловались, что 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.

Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе, – объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Зеленский пообещал, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году

Во время итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова совершить настоящий прорыв в производстве дронов.

По его словам, речь идет о миллионе украинских беспилотников, которые будут производиться в течение этого года.

Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и специальных подразделений. Должна быть структура управления по управлению дронами. Не советская, а очень простая, чтобы использовать быстро. Поделиться

Кстати, недавно также стало известно, что в Украине стартовало серийное производство аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Кроме того, указано, что в начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех барагирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.