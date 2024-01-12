Разведка Британия заявила об успехах ВСУ в Херсонской области

Как сообщают британские разведчики, российским захватчикам трудно противодействовать FPV-дронам украинских воинов в Херсонской области, поэтому ВСУ удается очень эффективно уничтожать технику врага.
FPV-дроны дают ВСУ преимущество на левобережье Днепра
Минобороны Британии решило проанализировать влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.
Кроме того, в ведомстве рассказали, почему на самом деле армии РФ тяжело им противодействовать.
По словам британских разведчиков, украинские воины используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники оккупационных войск РФ.
Российские военкоры недавно жаловались, что 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.
Зеленский пообещал, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году
Во время итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова совершить настоящий прорыв в производстве дронов.
По его словам, речь идет о миллионе украинских беспилотников, которые будут производиться в течение этого года.
Кстати, недавно также стало известно, что в Украине стартовало серийное производство аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".
Кроме того, указано, что в начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех барагирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.
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