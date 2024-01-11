ВСУ с помощью западной ПВО уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов за сутки — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ с помощью западной ПВО уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов за сутки — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сказал, что благодаря дальнобойному оружию, которое Украина получила от западных партнеров, ВСУ за сутки уничтожили 38 единиц вражеской авиации.

Результаты западной ПВО

Зеленский во время встречи с представителями балтийских СМИ рассказал о результативности западного оружия.

Партнеры знают, что с помощью некоторого дальнобойного оружия, которое они нам дали, мы уничтожили 26 вертолетов в сутки. Еще 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами, против которых эти системы и работали — мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем.

В то же время он не уточнял, о каком оружии идет речь, однако союзники должны понять, о чем идет речь.

Также он сказал, если бы западные партнеры дали Украине больше средств ПВО, то украинцы не погибали бы от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.

А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, Херсоне, Одессе не погибали бы? Можно ли с этим нормально жить?

Зеленский о ситуации на фронте

Президент отметил, что ситуация на фронте очень сложная — Украине не хватает оружия.

И если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было достаточное количество противовоздушной обороны, достаточное количество систем, мы просто уничтожили бы их авиацию. Мы попробовали — это работает. Когда ты уничтожаешь их на небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо... 50% той территории, которую они оккупировали два года назад, мы деоккупировали... Если мы разблокируем небо, будем идти вперед, если нет, будем стоять там, где стоим.

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