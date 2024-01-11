ВСУ с помощью западной ПВО уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов за сутки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что благодаря дальнобойному оружию, которое Украина получила от западных партнеров, ВСУ за сутки уничтожили 38 единиц вражеской авиации.
Результаты западной ПВО
Зеленский во время встречи с представителями балтийских СМИ рассказал о результативности западного оружия.
В то же время он не уточнял, о каком оружии идет речь, однако союзники должны понять, о чем идет речь.
Также он сказал, если бы западные партнеры дали Украине больше средств ПВО, то украинцы не погибали бы от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.
Зеленский о ситуации на фронте
Президент отметил, что ситуация на фронте очень сложная — Украине не хватает оружия.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-