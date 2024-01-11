ВСУ с помощью западной ПВО уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов за сутки — Зеленский

Результаты западной ПВО

Зеленский во время встречи с представителями балтийских СМИ рассказал о результативности западного оружия.

Партнеры знают, что с помощью некоторого дальнобойного оружия, которое они нам дали, мы уничтожили 26 вертолетов в сутки. Еще 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами, против которых эти системы и работали — мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем. Поделиться

В то же время он не уточнял, о каком оружии идет речь, однако союзники должны понять, о чем идет речь.

Также он сказал, если бы западные партнеры дали Украине больше средств ПВО, то украинцы не погибали бы от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.

А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, Херсоне, Одессе не погибали бы? Можно ли с этим нормально жить? Поделиться

Зеленский о ситуации на фронте

Президент отметил, что ситуация на фронте очень сложная — Украине не хватает оружия.